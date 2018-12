Guida all'acquisto del Baby Monitor

fotogallery zoom Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

Sono utili i Baby Monitor e quale acquistare? Una guida ragionata all'acquisto del modello giusto

Baby Monitor

Uno degli accessori più richiesti e acquistati dai neogenitori sono i Baby Monitor, si tratta di dispositivi simili a dei walkie talkie che consentono di ascoltare i rumori provenienti dalla stanza dove sta il bambino quando ci si trova in un altro ambiente della casa. I Baby Monitor si trovano in vendita in numerosi negozi di puericultura ed e-commerce, da quelli più semplici, che permettono di ascoltare i suoni provenienti dalla stanza fino a quelli più moderni che hanno anche lo schermo con la videocamera. Abbiamo realizzato questa guida per aiutarvi nella scelta del modello giusto per voi.

Baby monitor su Amazon

Su Amazon troviamo milioni di prodotti diversi, comprese diverse marche di Baby Monitor. Ne abbiamo scelti tre.

PRIKIM Baby Monitor con videocamera

Baby Monitor Wireless Baby Monitor Wireless (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Non un semplice baby monitor, ma un sistema complesso e completo per tenere sotto controllo il vostro bebè: la nanocamera collocata nella cameretta rimanda le immagini al monitor dei genitori. L'immagine si attiva non appena c'è un rumore nella stanza e grazie al microfono a due vie incorporato consente di comunicare col tuo bambino in qualsiasi momento. Grazie al LED l'immagine è chiara anche di notte quando è buio. Inoltre il sistema rileva la temperatura della stanza per assicurare un ambiente più sicuro e comodo ai piccoli bambini e comprende quattro ninne nanne che è possibile far ascoltare al bambino.

Baby Monitor Philips AVENT

Baby Monitor Philips Avent Baby Monitor Philips Avent (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

La garanzia di AVENT non lascia delusi: questo Baby Monitor ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il suono è pulito e senza interferenze e la portata interna copre fino a 50 metri. Chi lo acquistato on ha dubbi: è un prodotto efficace, utilissimo e silenzioso (forse un po' troppo leggero, quindi va fissato bene per evitare che cada durante la notte). Emette anche una rilassante luce notturna che concilia il sonno del bambino. Su Amazon è disponibile anche una versione Baby Phone più recente e sofisticata.

Puoi comprarlo su Amazon a EUR 32,90

KYG Baby Monitor con telecamera

Baby Monitor Ricaricabile Baby Monitor Ricaricabile (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Un ottimo compromesso tra prezzo e qualità se si è in cerca di un dispositivo che sia dotato anche di telecamera. Questo video baby monitor è dotato di un monitor LCD 2.4" a colori, una videocamera a infrarossi che garantisce anche la visione notturna, un sistema di controllo della temperatura e un microfono incorporato. Ha un raggio di azione di 260 metri. Chi lo ha acquistato ne elogia la funzionalità e anche la semplicità con la quale si può mettere in funzione: basta caricare il monitor e collegare la videocamera a una presa di corrente elettrica.

Baby Monitor Prenatal

Dai Baby Monitor Motorola fino ai Foppapedretti, nei negozi Prenatal troviamo diversi tipi di dispositivi di tutte le marche e prezzi. Eccone due:

Baby monitor Motorola MBP161Timer

Motorola Baby Monitor Motorola Baby Monitor (fonte: Photo Courtesy | Prenatal)

Questo dispositivo targato Motorola è dotato di microfono ad elevata sensibilità e una tecnologia DECT senza fili. Il Baby Monitor garantisce un suono nitido e pulito che non può essere intercettato da altri dispositivi. Ha un utilissimo timer integrato che permette ai genitori di impostare diversi avvisi per programmare i momenti della giornata del tuo bambino, come il cambio del pannolino, le poppate, eventuali medicine etc.. Ha una portata massima di circa 300 metri e avvisa quando la batteria è scarica.

Angelcare con video Foppapedretti

Angelcare Foppapedretti Angelcare Foppapedretti (fonte: Photo Courtesy | Prenatal)

E' un sofisticato video monitor digitale capace di rilevare i movimenti e i suoni. Dotato di due unità che trasmettono e ricevono segnale audio e del pannello sensore da posizionare sotto il materasso. Ha una funzione di monitoraggio dei movimenti che, in assenza di qualsiasi movimento, compresi quelli respiratori, per un tempo superiore a 20 secondi, attiva un allarme sonoro. Ha un display a colori digitale e un visore notturno con zoom. Inoltre il dispositivo controlla la temperatura della stanza e permette una comunicazione a due vie.

Baby Monitor Chicco

Chicco è un brand specializzato in accessori per la futura mamma e per il bambino che propone un'ampia gamma di interfoni e Baby Monitor con video.

Essential Digital Video Baby Monitor

Essential Digital Video Baby Monitor Essential Digital Video Baby Monitor (fonte: Official Website | Chicco)

Questo video baby monitor ha un display da 2,4 pollici e una telecamera orientabile a raggi infrarossi (che quindi funziona anche al buio) per offrire ai genitori una visione ottimale e una perfetta inquadratura. La piccola luce antibuio permette di tenere compagnia al piccolo durante la nanna e anche nella fase che la precede. Garantisce una ricezione senza interferenze e un suono pulito. E' anche possibile impostare la funzione di attivazione vocale, e così il monitor si attiverà solo in presenza di suoni rilevati dalla stanza del bambino.

Always with You Audio Baby Monitor

Baby Monitor Audio Digitale - Chicco Baby Monitor Audio Digitale - Chicco (fonte: Official Website | Chicco)

Pratico, piccolo ed essenziale, questo baby monitor Chicco offre tutte le funzioni che servono ai genitori. Grazie alla tecnologia DECT il dispositivo non ha interferenze audio causate da altri apparecchi e copre una vasta zona, fino a 300 metri in condizioni ottimali in campo aperto senza ostacoli. L’unità genitore ha un design compatto, dotato di spie luminose che indicano l'intensità dei rumori provenienti dalla stanza in cui si trova il bambino e ben dieci livelli di volume per riuscire ad ascoltare anche i suoni più lievi.

Baby Monitor Mediaworld

Nei megastore MediaWorld e nel negozio online tanti prodotti, spesso in offerta, su diverse gamme di prezzo. Vi segnaliamo, ad esempio, il semplice e compatto Baby Monitor Beurer, in vendita a 75,99, che è dotato di Display LCD retroilluminato, 16 suoni pilota, canale di trasmissione senza interferenza e un controllo ottico del livello di rumore. Il dispositivo ha una pratica clip per cintura e fissaggio alla parete e può garantire un'ampia portata del segnale, addirittura fino a 800 metri.

gpt native-middle-foglia-bambino

fotogallery zoom 10 Baby Monitor | FOTO (10 immagini) Baby Monitor | Le immagini dei diversi modelli di Baby Monitor presenti sul mercato, da Chicco a Prenatal

Perché è utile un baby monitor

Molti neogenitori ritengono il Baby Monitor uno strumento utilissimo per i primi mesi di vita. Il semplice interfono permette di sistemare il bambino nella culletta e di rilassarsi in salotto o in cucina senza pensieri, perché gli strumenti più moderni si attivano ad ogni minimo rumore nella cameretta e non subiscono alcuna interferenza. I video monitor fanno ancora di più:

possono tenere sotto controllo la temperatura della stanza avvertendo se fa troppo calo o troppo freddo;

restituiscono sul display un'immagine del bebè che dorme con un sistema che funziona anche di notte con gli infrarossi;

consentono di parlare con il bambino attraverso il microfono

in qualche caso prevedono anche la possibilità di diffondere una dolce musica o una ninna nanna nell'ambiente.

gpt inread-bambino-0