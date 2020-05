Seggiolino auto: scegli quello giusto

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

Come scegliere il seggiolino auto più adatto? I consigli per l'acquisto e per garantire sicurezza in auto ai bambini

Seggiolino auto

Lo dicono il Codice della strada, le normative europee e il Ministero dell’Interno: il bambino in auto deve essere messo in sicurezza utilizzando gli appositi seggiolini o adattatori.

Seggiolini auto Amazon

Su Amazon troviamo, naturalmente, diverse proposte di acquisto di seggiolini di diversi gruppi e svariate marche. Ve ne proponiamo tre, di altrettanti gruppi:

Cybex Gold Solution S-Fix, Seggiolino per Bambini, adatto per Auto con e senza Isofix

Foppapedretti Babyroad

È il seggiolino auto del Gruppo 1/2/3 (9-36kg), per bambini da 9 mesi fino a 12 anni circa. Si tratta di una scelta perfetta per chi vuole passare dalla navetta al seggiolino auto e desidera un prodotto che duri per molti anni. E' dotato di sedile anatomico, protezione frontale laterale e posteriore, riduttore, poggiatesta regolabile a più altezze. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo: l'unica pecca è che non è reclinabile quindi non è adatto a lungi spostamenti perché quando il bambino si addormenta non può essere steso.

Bébé Confort RodiFix AirProtect

Il seggiolino auto 15-36 kg, del Gruppo 2/3 per bambini dai 3.5 ai 12 anni si fissa in auto tramite i connettori Isofix ed è pratico e facile da utilizzare. E' un accessorio di design, elegante in auto, ed è regolabile in altezza offrendo una comoda posizione reclinata. La tecnologia Airprotect integrata nel poggiatesta protegge il bimbo da impatti laterali, riducendo fino al 20% il rischio di lesioni al capo. E' un seggiolino auto evolutivo che cresce con il bambino perché è regolabile sia in altezza che in larghezza.

Kinderkraft Seggiolino Auto SAFETY FIX, con Isofix

Inglesina Ally Pad, Dispositivo Anti-Abbandono

TIPPY PAD dispositivo anti abbandono

Ma come scegliere il seggiolino auto?

Vediamo cosa dice la legge e quale seggiolino auto dobbiamo acquistare per il nostro bambino.

La norma che regola il trasporto dei bambini in auto è legata all’art. 172 del Codice della Strada che prevede l’obbligo del seggiolino per auto per tutti i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m.

Nel Codice della Strada si legge:

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie

Come ricorda il Ministero della Salute

Per i bambini più piccoli (fino 9 kg di peso), è sempre consigliabile posizionare il seggiolino sul sedile del passeggero anteriore, in senso contrario a quello di marcia. In tali casi, però, va tassativamente disattivato l’air-bag passeggero: se questa operazione non è possibile sul veicolo, il seggiolino del bambino va sistemato sempre sui sedili posteriori. La possibilità di installare il seggiolino in posizione contro-marcia è indicata dal costruttore nelle istruzioni e sulla targhetta presente. Tali indicazioni di montaggio vanno rigorosamente rispettate.

Seggiolino auto normativa 2018

La legge 1 ottobre 2018, ha introdotto l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli. Un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le caratteristiche di questi dispositivi salvabebè, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli.

Seggiolino auto migliore

Prima di acquistare un modello è importante leggete l’etichetta: deve avere il marchio di omologazione europea. Vanno bene quelli con questa dicitura: UN ECE R44 e successive modifiche (a eccezione di quelli UN ECE R44 01 e UN ECE R44 02, conformi a norme più vecchie e oggi fuori legge) e UN ECE R129. Informatevi che il modello che acquistate sia adatto alla vostra auto e state attenti al peso massimo riportato sul seggiolino.

Seggiolini auto gruppo 0, 1, 2, 3

Esistono cinque gruppi di seggiolini divisi per peso ed età del bambino:

Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa);

(fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa); Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;

(fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag; Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa);

(9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa); Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa);

(15-25 kg, da 3 a 6 anni circa); Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa).

Come ricorda la Polizia di Stato

I sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale, (c.d. rialzi), omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm. Tuttavia, i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm (già disponibili sul mercato) restano ancora in vendita sino ad esaurimento. Il regolamento UNECE 129 fa riferimento all’altezza del bambino, pertanto, chi intende acquistare un seggiolino omologato secondo le caratteristiche previste da questo regolamento, sceglierà in base alla statura, in rapporto al suo peso.

Sul mercato sono presenti numerosi modelli e per l’acquisto vi è l’imbarazzo della scelta. Il consiglio è quello di valutare sempre il peso del bambino e non l’età e di non comprare seggiolini che tengono pesi differenti (es: 9- 36 kg) perché possono essere enormi per il bimbo piccolo e piccoli per il bimbo più grande.

Controllate e informatevi sugli ultimi crash-test effettuati per essere consigliate sull’acquisto di un seggiolino molto sicuro. Comunque sia, anche il miglior prodotto, se viene installato male finisce per diventare il peggior prodotto.

Attenetevi alle regole di installazione e tenete in auto il libretto delle istruzioni perché può essere sempre utile. Inoltre è assolutamente importante che il bambino sia sempre allacciato anche se il tragitto è molto breve, non cedete alla tentazione di tenerlo in braccio nemmeno per percorrere un km!

Fate attenzione ai dettagli

Osservate le cinture del seggiolino che devono essere pratiche e non devono arricciarsi

Provate l’aggancio delle cinture stesse, deve essere semplice per un adulto e impossibile per un bambino

Il seggiolino deve poter basculare in posizione quasi orizzontale per la pennichella del viaggiatore, e la testa del piccolo deve essere quasi bloccata dalle imbottiture per evitare che oscilli in tutte le direzioni

Dove comprare un seggiolino auto

In rete si trovano molti seggiolini in vendita, ma spesso tutta questa mole di informazioni crea solo confusione. Eco qualche suggerimento su dove fare un acquisto ragionato:

Cercaseggiolini.it è il motore di ricerca specializzato in questo settore che racchiude in un unico sito tutte le informazioni utili per un genitore. Sul sito si trovano tante informazioni utili sui rischi che si corrono senza il seggiolino auto o con quello sbagliato e mal fissato, e sulle norme di legge più aggiornate che regolano il trasporto in auto dei più piccoli. Inoltre possiamo visionare i crash test e confrontare prezzi e offerte dei brand più importanti per unire al massimo della sicurezza anche il massimo della convenienza. Interessante anche il database dei “Seggiolini auto”, che raccoglie quelli più diffusi distinti fra i vari brand del settore, corredati di schede tecniche.

in questo settore che racchiude in un unico sito tutte le informazioni utili per un genitore. Sul sito si trovano tante informazioni utili sui rischi che si corrono senza il seggiolino auto o con quello sbagliato e mal fissato, e sulle norme di legge più aggiornate che regolano il trasporto in auto dei più piccoli. Inoltre possiamo visionare i crash test e confrontare prezzi e offerte dei brand più importanti per unire al massimo della sicurezza anche il massimo della convenienza. Interessante anche il database dei “Seggiolini auto”, che raccoglie quelli più diffusi distinti fra i vari brand del settore, corredati di schede tecniche. Nello shop online di Prenatal tantissimi modelli diversi di seggiolini auto dei migliori brand

I seggiolini con dispositivi salvabebè

Ogni anno le cronache ci raccontano di casi tragici: genitori che dimenticano i propri bimbi, molto piccoli, in auto. Lasciare un bambino chiuso nell'abitacolo, anche per poco tempo, può mettere in serissimo pericolo la sua vita perché la temperatura interna sale rapidamente.

E' recentemente entrato in vigore, come dicevamo, l'obbligo di avere un dispositivo d’allarme che segnala la presenza di un bimbo seduto nell’ovetto sul sedile posteriore. Chicco ha messo a punto, in collaborazione con Samsung i primi due seggiolini per auto dotati di sensori BebèCare integrati e collegati ad una App.

Nella prima fase l’app sarà solo per i Samsung, da novembre 2018 diventerà disponibile per tutti i dispositivi Android e iOs

Come funzionano questi due nuovi seggiolini?

Basta connettere il seggiolino auto Chicco alla App BebèCare, scaricabile gratuitamente;

inserire i dati compresi i numeri ai quali verrà inviato un SMS in caso di emergenza;

quando si sistema il bambino sul seggiolino il sistema si attiva dopo pochi secondi;

se lo smartphone si allontana dall'auto in cui è rimasto il bambino la app invia al cellulare un segnale acustico che può essere silenziato entro 40 secondi;

se l'allarme non viene silenziato la App manda un SMS a tutti i numeri di emergenza registrati con i dati per geolocalizzare l'area nella quale si trova il bambino.

Con l'introduzione delle nuove norme relative ai dispositivi e ai seggiolini antiabbandono è stato anche varato un Bonus per l'acquisto di questi nuovi prodotti.

Il bonus può essere utilizzato anche con gli acquisti dei seggiolini su Amazon:

Per acquisti effettuati prima del 20 febbraio 2020 , è possibile fare richiesta di rimborso tramite la piattaforma informatica sviluppata da SOGEI e accessibile dal sito Bonuseggiolino.it allegando prova di acquisto.

, è possibile fare richiesta di rimborso tramite la piattaforma informatica sviluppata da SOGEI e accessibile dal sito Bonuseggiolino.it allegando prova di acquisto. Per acquisti effettuati a partire dal 20 febbraio 2020, il Bonus Seggiolino può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prodotti inclusi nell’iniziativa presenti su questa pagina, venduti e spediti da Amazon su Amazon.it. Una volta completato l'acquisto e ricevuto l’articolo, si può effettuare la richiesta di rimborso utilizzando il numero dell'ordine Amazon.it e il codice del buono spesa elettronico sul sito amazon.bonus-seggiolini.it.

Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati

gpt inread-bambino-0