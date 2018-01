Co-sleeping: una scelta consapevole

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

La pedagogista ci spiega cos'è il co sleeping e quali sono i benefici, sia per la mamma che per il bambino, del dormire insieme nei primi mesi dopo la nascita, senza paura di viziare il bebè

Co sleeping

L’argomento della nanna di un neonato è delicato e controverso. Tutte le persone che abbiamo intorno sembrano essere prodighe di consigli su come crescerlo e come farlo dormire. Ma ricordiamo che ogni bimbo è diverso dall’altro e che ha esigenze particolari e tutte sue nell’arco del primo anno di vita soprattutto. Le teorie sui metodi per far dormire i bambini sono talmente tante che non basterebbe un manuale per elencarle tutte, mio figlio non ha chiuso occhio per 10 mesi consecutivi e credo di aver provato tutto ciò che si poteva provare, dagli sciroppi ai vari metodi “addormenta bambini” fino ad approdare inconsapevolmente al co-sleeping.

Cos’è?

Sostanzialmente è composto di due parole: sleep (dormire) e co (insieme). Ci sono diverse teorie a riguardo che vanno dal dormire nello stesso letto con mamma e papà, al dormire nello stesso letto con fratelli e sorelle. Lasciamoci guidare dal nostro istinto materno e guardiamo anche ciò che fanno le altre mamme in natura: la maggior parte di loro dorme con i piccoli finché questi non sono autosufficienti (gli uccellini, i leoni, le scimmie e via dicendo…).

Perché dormire insieme?

Sostanzialmente, nelle prime settimane di vita del neonato, mamma e bambino dormono nella stessa stanza per via dell’allattamento notturno. Poi le nonne, le mamme e i vicini di casa avvertono che se non abituiamo nostro figlio a dormire in camera sua, prenderà “il vizio” e non dormirà mai più da solo. Invece dormire insieme spesso rassicura le mamme un po’ ansiose perché sanno di avere il bimbo accanto e di poter accorrere ad ogni richiamo e, spesso, rassicura i bimbi un po’ ansiosi perché se si svegliano durante la notte sanno che i loro genitori sono lì e si riaddormentano più facilmente.

La maggior parte delle madri attente ai bisogni del bambino, risponde in maniera costante, coerente e sensibile alle richieste di vicinanza e di rassicurazione. Così nel tempo il bambino si “rassicura” e finisce per “sapere” che la mamma, anche se non c’è, è pronta ad accorrere al bisogno. Finisce inoltre per “sapere” di essere capace ed efficace nel richiamarla, e che, quando ce ne sarà il bisogno, potrà farlo facilmente.

Paradossalmente più al bambino piccolo verrà data la possibilità di stare vicino alla madre quando lo richiede, più sarà capace in seguito di stare da solo. Più verrà accolto il suo desiderio di dipendenza quando è piccolo, più facilmente diventerà, in seguito, autonomo. Trascurare sistematicamente le richieste di vicinanza del bambino o rispondervi in maniera incostante rallenta o ostacola questo processo di formazione della “sicurezza interiore”.

Pertanto si può concludere che ogni madre sa che il bimbo piccolo può chiedere di stare vicino di notte soprattutto quando è più piccolo, quando ha paura, quando è malato, quando è ansioso per qualunque motivo e che fornire un “co-sleeping a richiesta” come si fa con l’allattamento è probabilmente la strategia più giusta.

Cosa dice la scienza

Gli studi di epidemiologia ci dicono che a 9 mesi l’84% dei bambini si sveglia almeno una volta con un picco di risvegli a 2 anni; fino ai 3 anni, e soprattutto verso i 18 mesi, moltissimi bambini dormono nel lettone con i genitori per tutta la notte o per una parte della notte, questa abitudine diminuisce negli anni e tra i 5 e i 10 anni praticamente tutti imparano a dormire tranquillamente da soli.

Uno studio della Stony Brook University di New York ha inoltre dimostrato che dormire con mamma e papà non ostacola il normale sviluppo del bambino, contrariamente a chi sosteneva che il co sleeping potesse rallentare il raggiungimento dell'indipendenza nella crescita del bambino.

L'esperienza della mamma pedagogista

Per 10 mesi, tutte le notti, Matteo si svegliava intorno alle 3, lo allattavo e poi fino alle 5:30 si faceva baldoria. Alle 7 suonava la sveglia ed alzarsi non era semplice! A luglio, quando Matteo aveva 10 mesi, siamo andati in vacanza da soli io e lui e, per comodità, ho tolto una sbarra al lettino e l’ho attaccato al mio letto. Da quel momento Matteo ha cominciato a dormire ed io a documentarmi sugli effetti benefici del co-sleeping. Dopo 15 giorni ha anche smesso da solo di prendere il seno durante la notte e non ne ha più voluto sapere di essere allattato.

Sono sempre stata un fanatica della privacy del lettone, il luogo delle coccole di mamma e papà, ho sempre difeso quel luogo “sacro”, ultimo baluardo della coppia che si era prima di diventare genitori. Ho sempre creduto che salvaguardare il lettone dagli “intrusi” volesse salvaguardare la coppia. Mi sbagliavo. Matteo ora ha 18 mesi e dorme ancora con noi, lui nel suo lettino senza sbarra attaccato al lettone e noi nel nostro letto. Mi è capitato di vederlo spesso mettersi seduto, osservare me e il padre, rimettersi giù e riaddormentarsi.

gpt native-bottom-foglia-bambino

gpt inread-bambino-0