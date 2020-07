Shutterstock

Quando inizia la scuola a settembre 2020: tutte le date di inizio, fine scuola e festività per l'anno scolastico 2020/2021 divise per regione

Quando inizia la scuola a settembre 2020

Le scuole si sono chiuse da poco e mentre pensiamo a come organizzare la lunga estate italiana per i nostri figli cominciamo a domandarci anche quando inizia la scuola a settembre 2020 e quali saranno i giorni di vacanza o possibili ponti, in modo da organizzare per tempo ferie ed eventuali vacanze in famiglia. E' uscito in molte regioni italiane il calendario scolastico 2019-2020 che è stato approvato dagli uffici scolastici regionali e che stabilisce le date per il ritorno a scuola. Vediamo regione per regione quando inizia la scuola a settembre 2020 e quali saranno le vacanze natalizie, pasquali, i ponte e i giorni di chiusura delle scuole nell'a.s. 2020/2021.

Calendario scolastico 2020/2021: inizio, vacanze, ponti e fine della scuola

Alcune regioni hanno approvato negli ultimi anni un calendario scolastico ufficiale che resta sempre uguale, mentre e altre regioni ufficializzano solo in estate le date relative al back to school, di fine scuola, così come quelle dei ponti e delle festività.

Per molti studenti il il primo giorno di scuola sarà lunedì 14 settembre, salvo cambiamenti dell'ultim'ora dovuti alla situazione epidemiologica del Covid o decisioni diverse prese dai governatori delle singole regioni (ad esempio quelle in cui sono in programma le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre).

Giorni di festa nazionale

Questi sono i giorni di festa nazionale durante i quali, quindi, saranno chiuse tutte le scuole d'Italia

domenica 1 novembre 2020: Tutti i Santi;

martedì 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione,

25 dicembre 2020: Natale;

26 dicembre 2020: Santo Stefano;

venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno;

mercoledi 6 gennaio 2021: Epifania;

domenica 4 aprile 2021: Pasqua;

lunedì 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo;

domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione;

sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro;

mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica.

Inoltre le scuole chiuderanno per la festività del Santo patrono delle singole città qualora ricada nel periodo di attività didattica.

Ricordiamo che oltre ai giorni di festività nazionale le scuole hanno a disposizione alcuni giorni di chiusura che possono essere usati a loro discrezione.

Calendario scolastico Abruzzo

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Basilicata

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Campania

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020 (anche se si era ipotizzato direttamente il 24 settembre a causa delle elezioni)

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Lazio

Il Lazio ha adottato da anni un calendario scolastico permanente che fissa il primo giorno di scuola il 15 settembre e la fine l'8 giugno (il 30 per le scuole dell'infanzia). Quest'anno, però, a causa della particolare situazione legata all'emergenza sanitaria sembra che le scuole apriranno il 14 settembre come da indicazioni del Ministero dell'Istruzione, quindi:

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Emilia Romagna

Primo giorno di scuola: 15 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Lombardia

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Marche

Primo giorno di scuola: 15 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2021

Calendario scolastico Molise

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Toscana

Primo giorno di scuola: 15 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Friuli Venezia Giulia

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Liguria

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Calabria

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Piemonte

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 11 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Puglia

Primo giorno di scuola: 24 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Sardegna

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Sicilia

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Trentino Alto Adige

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Provincia di Bolzano

Primo giorno di scuola: 7 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 16 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Umbria

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Valle D'Aosta

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Calendario scolastico Veneto

Primo giorno di scuola: 11 settembre 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

