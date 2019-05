Quando finisce la scuola per i bambini italiani?

gpt native-top-foglia-ros-0

Gli studenti hanno iniziato il conto alla rovescia per l'arrivo delle vacanze estive. Ma quando finisce la scuola nel 2019?

Quando finisce la scuola nel 2019

Con l'arrivo delle giornate più calde e con la fine del mese di maggio inizia per gli studenti il conto alla rovescia per l'arrivo delle vacanze estive. E se i bambini iniziano ad assaporare aria di festa e di libertà, i genitori vengono assaliti dall'ansia e dal panico di organizzare i tre mesi senza scuola. Se non ci sono i nonni e le finanze scarseggiano non è semplice scegliere dove lasciare i propri figli. C'è chi cerca centri estivi a buon prezzo, chi si organizza con le amiche mamme che non lavorano, etc.

Ma quando finisce la scuola nel 2019?

Come per la data di apertura, anche per quella di chiusura l'inizio delle vacanze può variare da Regione a Regione, calcolando che devono comunque essere raggiunti i giorni di lezione stabiliti dallo Stato.

I primi ad andare in vacanza saranno i ragazzi dell'Emilia Romagna, il 7 giugno

Sabato 8 giugno sarà l'ultimo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti italiani

sarà l'ultimo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti italiani In Toscana i bambini dovranno aspettare fino al 10 giugno e in Sicilia e Liguria l'11 giugno

i bambini dovranno aspettare fino al In Valle d'Aosta, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Puglia le scuole chiuderanno il 12 giugno .

le scuole chiuderanno il . L'ultimo giorno di scuola nella Provincia di Bolzano sarà il 15 giugno 2019

E anche quest'anno dovranno pazientare i ragazzi della quinta superiore perché li attende l'esame di Stato. La prove scritte si svolgeranno contemporaneamente in tutta Italia.

La prima prova, ovvero il tema di italiano, si svolgerà il 19/06, mentre il giorno successivo, ossia il 20/06, sarà la volta della seconda prova, differente di istituto in istituto. A seguire gli orali ma qui le date le decideranno le singole scuole.

Anche quest'anno per quanto riguarda le scuole materne, la chiusura è prevista per il 28 giugno 2019, ma alcune regioni possono scegliere di anticipare la chiusura in caso manchi il personale, o se le famiglie stesse ne faranno richiesta in previsione dell'assenza già programmata dei figli.

E proprio nelle ultime settimane di scuola la maggior parte degli alunni, soprattutto quelle delle scuole materne e primarie, saranno coinvolti nelle recite di fine anno: spettacoli musicali e teatrali, incontri con gli insegnanti e i bambini che illustreranno, anche a mo' di gioco, le attività svolte durante l'anno, saggi e molto altro. E per chi conclude un ciclo, immancabile la festa (pranzo o cena) con le maestre e tutti i genitori e bambini!

In vista della chiusura dell'anno scolastico, la rappresentante di classe starà già domandando all'uscita di scuola cosa regalare alle maestre: quesito non sempre di facile soluzione, che si ripete immancabile ad ogni Natale e ad ogni estate. Se non si tratta della fine del ciclo, di primarie, materne o medie inferiori, vi consigliamo di regalare qualcosa di divertente, simpatico, magari un vasetto di vetro con tanti bigliettini o disegni fatti realizzare dai bambini per le maestre, oppure un kit con matite, penne e accessori tutto nuovo, o, ancora, un regalo solidale che renda felice la maestra e contribuisca alla ricerca scientifica, alla tutela dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Se invece bisogna salutare le maestre alla fine del ciclo scolastico, allora regalate un gift box con soggiorno per due oppure un ciondolo personalizzato dove avrete fatto incidere una frase di ringraziamento o simbolo del suo lavoro.

E adesso veniamo all'annosa questione dei campi estivi. Sì, perché le scuole finiscono ai primi di giugno, al massimo, per i più piccoli, a fine giugno, ma noi genitori continuiamo a lavorare per tutto luglio. E quindi, come organizzarci? Alla domanda negli anni ha risposto la crescente offerta di cambi estivi, sia residenziali (cioè che consentono ai bambini di trascorrere una settimana fuori, dormendo nel campo insieme ai coetanei) sia cittadini, che aprono al mattino e chiudono nel primo pomeriggio, garantendo, quindi, una copertura simile a quella dell'orario scolastico. Ce ne sono di tutti i tipi:

E se volete avere una mappa più o meno completa dei campi estivi divisi per aree geografiche, eccola: