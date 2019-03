Ponti di Pasqua 2019, le vacanze regione per regione

Shutterstock

Il calendario scolastico dei ponti di Pasqua 2019. Regione per regione, ecco quando saranno chiuse le scuole

Ponti di Pasqua 2019

Ottime notizie per gli studenti italiani (un po' meno per i genitori) che aspettano con ansia i lunghi Ponti di Pasqua 2019. In alcune regioni, come Campania o Provincia Autonoma di Trento, sono previsti fino a 11 giorni di vacanza scolastica, mentre in altre il ponte del 25 aprile non è in calendario. Vediamo allora il dettaglio delle vacanze di Pasqua 2019 e dei Ponti del 25 aprile e 1 maggio regione per regione.

Iniziamo col dare un'occhiata al calendario di aprile e maggio. Possiamo vedere che:

Pasqua 2019, cadrà domenica 21 aprile , quindi in genere le scuole chiudono dal venerdì santo al Lunedì di Pasquetta. Quindi sono previsti tre giorni di chiusura come da prassi: sabato, domenica e lunedì.

, quindi in genere le scuole chiudono dal venerdì santo al Lunedì di Pasquetta. Quindi sono previsti tre giorni di chiusura come da prassi: sabato, domenica e lunedì. 25 aprile : quest'anno la festa della Liberazione cade di giovedì, quindi c'è la possibilità di fare il ponte col venerdì e prendere 4 giorni di festa.

: quest'anno la festa della Liberazione cade di giovedì, quindi c'è la possibilità di fare il ponte col venerdì e prendere 4 giorni di festa. 1 maggio: la festa dei lavoratori 2019 sarà di mercoledì e quindi si potrebbe allungare prendendo anche giovedì e venerdì con 5 giorni di vacanza.

Complessivamente dal 20 aprile al 5 maggio sono previsti 16 giorni potenzialmente utili per programmare una vacanza in famiglia.

Ma vediamo cosa ha comunicato ufficialmente il MIUR in materia di vacanze di Pasqua 2019 e relativi ponti:

Valle d’Aosta: dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019;

Provincia autonoma di Trento: dal 19 al 27 aprile 2019;

Bolzano: dal 18 al 23 aprile 2019;

Veneto: dal 18 al 24 aprile 2019;

Friuli Venezia Giulia: dal 18 al 24 aprile 2019;

Piemonte: dal 18 al 24 aprile 2019;

Lombardia: dal 18 al 23 aprile 2019;

Liguria: dal 18 al 22 aprile 2019;

Emilia Romagna: dal 18 al 23 aprile 2019;

Toscana: dal 18 al 23 aprile 2019;

Umbria: dal 18 al 24 aprile 2019;

Lazio: dal 18 al 23 aprile 2019;

Abruzzo: dal 18 al 24 aprile 2019;

Marche: dal 18 al 23 aprile 2019;

Campania: dal 18 al 28 aprile 2019;

Molise: dal 18 al 24 aprile 2019;

Basilicata: dal 18 al 24 aprile 2019;

Calabria: dal 18 al 24 aprile 2019;

Puglia: dal 18 al 24 aprile 2019;

Sicilia: dal 18 al 24 aprile 2019;

Sardegna: dal 18 al 23 aprile 2019.

Ecco che, dunque, i docenti e gli studenti più fortunati sono quelli della Campania, che godranno complessivamente di 11 giorni di festa domenica compresa, non possono lamentarsi quelli di Piemonte e Veneto, in vacanza dal 18 al 25 aprile, mentre tra i più sfortunati ci sono i liguri, che dovranno rientrare a scuola addirittura il 20 aprile. C'è comunque da sottolineare che, anche se la ripresa scolastica per molte regioni è fissata per il 23 aprile, c'è sempre la facoltà da parte delle scuole di prolungare le vacanze laddove i giorni di scuola annui minimi raggiungano quota 200.

Ponte del 1 maggio 2019

Come abbiamo visto, quindi, c'è più probabilità di godere di un lungo ponte a cavallo tra Pasqua e il 25 aprile che utilizzare la festa del 1 maggio che cade di mercoledì. In linea generale, non è previsto un ponte a scuola per il 1 maggio in nessuna regione, tuttavia si è fortunati e si riesce ad organizzare con il lavoro (e il budget) ci si può regalare un lungo viaggio o una vacanza rilassante prendendo di festa anche il 29 e 30 aprile, rientrando il 2 maggio.

Previsioni meteo per Pasqua e il Ponte

Dal momento che qualcuno ha davanti a sé una decina di giorni di festa scolastica con bambini a casa, potrebbe immaginare di organizzare gite fuori porta, picnic di Pasquetta e passeggiate al mare. Ma le previsioni meteo non sembrano essere clementi: proprio durante la settimana di Pasqua e Pasquetta, infatti, le proiezioni degli esperti parlano di correnti instabili che arriveranno dall'Oceano Atlantico e porteranno maltempo, volenti temporali, grandinate e piogge su tutta Europa. Secondo i meteorologi la miccia esplosiva per grandinate e temporali, anche piuttosto violenti, sarà proprio questo anomalo caldo che sta invadendo la nostra Penisola da qualche giorno.

Non volete deprimervi prima del tempo e intendete sfidare i metereologi e il Ministero dell'Istruzione, ponendovi l'obiettivo di affrontare le vacanze di Pasqua e relativi ponti con un sorriso? Allora potreste comunque organizzare una breve vacanza o un viaggio con i bambini, ricordandovi che, a dispetto della pioggia o del freddo, la sola idea di partire è già sinonimo di vacanza.

Potreste andare in un agriturismo, in un parco divertimenti a tema, a visitare una città d'arte oppure pensare di volare su un un aereo verso destinazioni esotiche e mari lontani lasciando dietro di voi temporali e cattivo umore.

