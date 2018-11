Iscrizioni alla scuola primaria e secondaria per l'anno 2019-2010. Guida alle domande online

iStock

Una guida dettagliata su quando e come effettuare le iscrizioni scuola primaria e secondaria per l'anno 2019-2020. Come scegliere l'istituto e dove trovare tutte le informazioni utili

Iscrizioni scuola primaria e secondaria 2019-2020

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul sito il comunicato stampa sulle iscrizioni alla scuola primaria e alle scuole secondarie di I e II grado. Come di consueto nella circolare ministeriale vengono riportate tutte le istruzioni di base rivolte alle scuole e alle famiglie per poter effettuare l'iscrizione.

A questo link trovate la circolare diffusa dal Ministero ->Miur, Iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2019

Quando iscriversi?

L'iscrizione alla scuola primaria e secondaria per l'anno scolastico 2019-2020 sarà attiva dalle 8.00 del 7 gennaio 2019 alle 20.00 del 31 gennaio 2019. I tempi sono anticipati, rispetto alle passate iscrizioni (che si erano svolte a partire dalla metà di gennaio e fino ai primi di febbraio) per far partire prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico.

L’iscrizione alle classi prime della scuola pubblica primaria e della secondaria di I e II grado dovrà essere effettuata online. Ma già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. La registrazione sul sito ha la durata di un anno, quindi, se nei precedenti anni avete già effettuato una iscrizione tramite il portale, dovrete iscrivervi un'altra volta.

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Come leggiamo sulla circolare, le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito).

L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizioni on line’ resta sempre facoltativa.

Come scegliere la scuola?

Il sito del Ministero Scuola in Chiaro è uno strumento molto utile per scegliere la scuola più adatta. È possibile consultare il profilo di tutti gli istituti e ricercare informazioni utili sull'organizzazione oraria, la didattica, il numero di alunni per classe, i servizi e le attività, etc. Si possono confrontare le scuole tra di loro e cercare l'istituto direttamente con il nome o fare ricerche partendo dalla via di residenza e cercando tutti gli istituti nelle vicinanze.

Scuola in Chiaro

Dove trovare il codice della scuola?

Il codice dell'istituto necessario per effettuare l'iscrizione online alla scuola primaria o secondaria si trova sul sito del Ministero Scuola In Chiaro. Sulla scheda di ogni istituto è indicato il CODICE. Vi ricordiamo che nella procedura è possibile inserire fino a tre scelte per gli istituti, quindi 3 codici. Una volta scelta la scuola, non resta che presentare la domanda di iscrizione.

Come effettuare l'iscrizione

Al momento dell’iscrizione nella domanda bisogna inserire le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimere le preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola, come ad esempio se avvalersi della possibilità di seguire Religione a scuola oppure la preferenza sull'orario scolastico (a tempo pieno o ridotto). La procedura di iscrizione online permette di presentare una sola domanda per ogni alunno, però i genitori possono inserire anche una seconda o terza scuola di preferenza, a cui indirizzare la domanda nel caso in cui il primo istituto scelto non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020.

Iscrizione scuola primaria

Possono presentare la domanda di iscrizione al primo anno della scuola primaria, i genitori dei bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2019. Possono fare domanda anche i genitori dei bambini che invece compiono 6 anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2020. La scuola primaria è considerata scuola dell'obbligo, quindi tutti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2019 devono essere ammessi. Al momento dell'iscrizione il genitore potrà scegliere l'orario settimanale che è di 24, 27, 30 o 40 ore settimanali (tempo pieno). Naturalmente se un genitore scegliere 30 ore, ma non si raggiunge il numero minimo di alunni per formare una classe, dovrà adattarsi all'organizzazione oraria disponibile. Se non ci sono più posti disponibili nella scuola scelta, la domanda potrà essere inoltrata ad una delle 2 scelte alternative inserite al momento dell'iscrizione o, se il genitore non ha inserito altre scelte, ad un'altra scuola nelle vicinanze.

Iscrizione Scuola Secondaria di I grado

Possono presentare la domanda per il primo anno della scuola secondaria di I grado (la scuola media) tutti i genitori degli alunni che stanno frequentando la V elementare. Nel momento dell’iscrizione online, i genitori possono esprimere le loro preferenze sulle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che può essere di 30 o 36 ore, elevabili fino a 40 in alcune scuole che presentano servizi e strutture idonee per il tempo prolungato. È sempre possibile indicare, dopo la prima scuola scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

I genitori che desiderano che il proprio figli frequenti una prima classe a indirizzo musicale devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola.

Iscrizione Scuola Secondaria di II grado

Possono presentare la domanda di iscrizione alla prima classe di una scuola secondaria di II grado (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali), i genitori degli alunni che stanno frequentando la III media. Al momento dell'inserimento della domanda, i genitori devono esprimere la scelta dell’indirizzo di studio.

L’iscrizione alle prime classi dei Licei musicali e coreutici è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. La prova è organizzata in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola.

Iscrizione per alunni con disabilità, DSA e cittadinanza non italiana

La circolare online contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Il Ministero ricorda che questi ultimi anche se sprovvisti di codice fiscale possono effettuare la domanda di iscrizione on line. Verrà infatti creato un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo. Anche in questo caso, oltre alla prima scuola scelta, si possono inserire in alternativa fino a un massimo di altre due scuole.

Iscrizione per istituti professionali e paritari

Le iscrizioni online sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per quelle paritarie. Mentre sono attive anche per l'iscrizione ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali, per le Regioni che hanno aderito.

Iscrizione per studenti delle zone terremotate

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 sono previsti agevolazioni per gli studenti residenti nei comuni delle zone terremotate del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). È previsto per tutte le domande di iscrizione un tempo aggiuntivo per la scelta definitiva della scuola prescelta tra quelle indicate nella domanda.

La domanda per iscrivere i bambini alla scuola dell'infanzia resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

