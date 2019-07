Il calendario scolastico 2019/2020 con chiusure e festività di nidi e scuola dell'infanzia

Shutterstock

Tutte le date di inizio e chiusura del calendario scolastico 2019/2020, con ponti e festività regione per regione

Calendario Scolastico 2019/2020

Ormai tutte le regioni hanno approvato ed ufficializzato il calendario scolastico 2019/2020. Ogni regione ha in ogni caso l'autonomia nel decidere se chiudere oppure no le scuole in particolari giorni di festa, come per esempio in occasione delle ricorrenze regionali o comunali, e c'è comunque la possibilità di organizzarsi diversamente per quanto riguarda eventuali ponti purché vengano garantiti i 200 giorni minimi di lezione previsti per legge. In genere, quindi, le scuole possono organizzarsi per un'apertura anticipata in modo da poter programmare giorni di chiusura più flessibili durante l'anno. Vediamo come sarà strutturato e quali saranno i giorni del ritorno a scuola e che festività e ponti ci aspettano.

Nella maggior parte delle scuole italiane il primo giorno di scuola sarà lunedì 16 settembre, ma alcune regioni hanno deciso di anticipare l'apertura dell'anno scolastico e quindi il primo giorno di scuola sarà l'11 settembre.

Giorni di festa nazionale

Questo l'elenco delle giornate di festa nazionale, in cui resteranno chiuse tutte le scuole d'Italia, sia pubbliche che private:

venerdì 1 novembre 2019: Tutti i Santi;

domenica 8 dicembre 2019: Immacolata Concezione,

mercoledì 25 dicembre 2019: Natale;

giovedì 26 dicembre 2019: Santo Stefano;

mercoledì 1 gennaio 2020: Capodanno;

lunedì 6 gennaio 2020: Epifania;

domenica 12 aprile 2020: Pasqua;

lunedì 13 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo;

sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione;

venerdì 1 maggio 2020: Festa del Lavoro;

martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica.

Tente presente, inoltre, che le scuole chiuderanno nei giorni del Santo patrono delle singole città laddove questa data cada in un giorno inserito nel periodo scolastico.

Ultimo giorno e fine anno scolastico 2019-20

I giorni di fine anno scolastico dipendono dal grado di scuola:

La scuola primaria finirà nella maggor parte delle regioni italiane il 10 giugno 2020;

finirà nella maggor parte delle regioni italiane il 10 giugno 2020; le scuole dell'infanzia saranno aperte fino al 30 giugno ;

; le scuole superiori generalmente concludono le lezioni alla fine di maggio e in questo modo i ragazzi potranno prepararsi per le ultime dell'anno.

Ponti e festività 2019-2020

Adesso diamo uno sguardo al calendario per capire quali sono i periodi di festa a scuola. Di seguito le date delle vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale.

Vacanze di Pasqua 2020 : dal 9 al 14 aprile 2020

dal 9 al 14 aprile 2020 Vacanze Natale : dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Carnevale: 24 e 25 febbraio 2020

Per quanto riguarda i ponti ecco cosa ci dice il calendario:

il 1 novembre 2019 capita di venerdì, quindi si può fare un weekend lungo

l'8 dicembre capita di sabato;

il 25 aprile del 2020 capiterà di sabato;

il 1 maggio 2020 sarà un venerdì e anche in questo caso ci aspetta un weekend lungo;

per organizzare un ponte davvero interessante bisognerà aspettare il 2 giugno 2020 che capiterà di martedì.

Calendario scolastico Abruzzo

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 aprile al 14 aprile 2020

Vacanze di Carnevale: 25 febbraio

Calendario scolastico Basilicata

Primo giorno di scuola: 11 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 aprile al 14 aprile 2020

Vacanze di Carnevale: 24 e 25 febbraio 2020

Calendario scolastico Calabria

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Campania

Primo giorno di scuola: 11 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2020

Vacanze di Natale: da lunedì 21 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020

Vacanze di Carnevale: 24 e 25 febbraio 2020

Calendario scolastico Emilia Romagna

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 aprile al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Lazio

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 aprile al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Lombardia

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2019 (5 settembre le scuole dell'infanzia)

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Vacanze di Carnevale: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Friuli Venezia Giulia

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Carnevale: dal 24 al 26 febbraio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Marche

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Molise

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Toscana

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Liguria

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Piemonte

Primo giorno di scuola: 9 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Vacanze di Carnevale: dal 22 al 26 febbraio

Calendario scolastico Puglia

Primo giorno di scuola: 18 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Vacanze di Carnevale: 25 febbraio

Calendario scolastico Sardegna

Primo giorno di scuola: 16 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Vacanze di Carnevale: 5 marzo

Calendario scolastico Sicilia

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno per gli studenti che frequentano 6 giorni su 7; il 10 giugno per chi frequenta 5 giorni su 7

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Trentino Alto Adige

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2019 (2 settembre le scuole dell'infanzia)

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Provincia di Bolzano

Data primo giorno di scuola: 5 settembre 2019

Data ultimo giorno di scuola: 16 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Umbria

Data primo giorno di scuola: 11 settembre 2019

Data ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2019

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Calendario scolastico Valle D'Aosta

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2020

Vacanze di Natale: 23 -31 dicembre e 2-4 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Vacanze di Carnevale: dal 24 al 26 febbraio

Calendario scolastico Veneto

Primo giorno di scuola: 11 settembre 2019

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2020

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Vacanze di Carnevale: dal 24 al 26 febbraio

