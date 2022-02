Il bacio della mamma cura il mal di testa

Il rispecchiamento emotivo

Non è la prima volta che il ponte emotivo che si crea tra due individui grazie al bacio viene in qualche modo fotografato. In passato lo scienziato Christian Keysers dell'Università olandese di Groningen, aveva fatto la stessa cosa con una coppia di innamorati mentre si baciavano. La risonanza magnetica aveva fermato nel tempo il momento in cui le medesime aree del cervello in entrambi si attivavano all'unisono.

La risonanza in pratica è riuscita a catturare un momento di puro amore e ha offerto una visione moderna e indimenticabile sul classico ritratto madre-bambino. Quello che la scienza chiama "rispecchiamento emotivo".

Lo studio è stato pubblicato su Neurology, ed è stato presentato, nel corso del recente congresso internazionale sulle cefalee di Stresa, dal Prof. Vincenzo Guidetti, neuropsichiatra della Sapienza di Roma.