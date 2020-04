Lavoretti di Pasqua, le uova finte da creare con i bambini

fotogallery zoom Shutterstock

Tra i lavoretti di Pasqua da fare con i bambini non possono mancare quelli dedicati alla creazione di uova pasquali finte

Uova di Pasqua, lavoretti

Sulla tavola di Pasqua trionfa immancabile l’uovo: simbolo di rinascita, rappresenta la nuova vita con valore religioso e porta con sé il dono simbolico di questo passaggio in forma di piccolo regalo da offrire ai bambini. Il cioccolato è entrato nella tradizione trasferendo l’immagine dell’uovo nel mondo dei dolci, ma ovviamente non è una presenza obbligata. Molti sono i motivi per cui possiamo escludere il cioccolato dalla tavola di Pasqua e sostituirlo con delle uova finte. Per premiare la scelta pienamente salutista, cerchiamo idee creative e lavoretti pasquali che possiamo realizzare facilmente in casa, magari con l’aiuto dei bambini, idee simpatiche per impegnare un po' di tempo di questa lunga quarantena a causa del Coronavirus in maniera creativa.

L'uovo di cartapesta

E' un'attività divertente da fare con i bambini perché non richiede molta precisione e potranno pasticciare con carta e colla. Si prende un palloncino da gonfiare, si inserisce all’interno un piccolo oggetto come sorpresa, lo si gonfia e lo si chiude con un nodo.

Ci si procura un vecchio quotidiano da tagliare in rettangoli grandi all’incirca 8 x 3 cm, un contenitore di riciclo in cui diluire la colla vinilica con una piccola parte di acqua per renderla più fluida. Con l’aiuto di un pennello si incollano i ritagli di giornale sul palloncino fino a coprirlo del tutto. Attenzione a non perdere di vista il nodo: quando la carta sarà asciutta potrete tagliarlo e sfilare il palloncino utilizzato, lasciando l’uovo di cartapesta intatto.

In alternativa si può realizzare l’uovo coprendo il palloncino con il filo di lana imbevuto di colla vinilica. Alla fine, basterà coprire l’uovo finto con una bella carta colorata ed è pronto. Ecco il video di questo lavoretto.

Uova di Pasqua con il feltro

Se siete più a vostro agio con in mano ago e filo, potete ritagliare le forme delle uova utilizzando del feltro colorato e cucirle sul bordo. Un lato dovrà essere tagliato a metà in modo da poter prendere la sorpresa. A seconda delle dimensioni, dopo Pasqua potrà essere un portamonete e o un portamatite molto utile per i bambini.

Uova di Pasqua con la lana

Le esperte del lavoro a maglia non avranno difficoltà a realizzare belle uova colorate seguendo gli schemi dei berretti.

Uova di Pasqua con materiale riciclato

Se siete disposte ad abbandonare l’idea dell’uovo esattamente come quella del cioccolato, le alternative per dei simpatici lavoretti con i bambini non mancano, soprattutto pensando all’utilizzo di materiali da riciclo. Potete nascondere i vostri piccoli regali all’interno di pulcini realizzati con i contenitori delle uova o in eleganti vasetti di vetro pieni di confetti colorati.

fotogallery zoom 8 Uova di Pasqua finte (FOTO) (8 immagini) Le uova di Pasqua finte da realizzare con i bambini. Tante idee per lavoretti e creazioni pasquali

In questo video Camilla Cannas della fanpage Soffici morbidezze ci spiega come realizzare insieme ai bambini delle colorate uova di Pasqua in pannolenci: vi serviranno un cartamodello a forma di ovetto, pannolenci colorato e tanta fantasia per mettersi all'opera.

Anna Clair del blog Mammacs ci spiega in questo tutorial come decorare le uova di gallina in modo fantasioso e rapido. Basterà svuotare le uova del loro contenuto (che potremo utilizzare per preparare una torta nel frattempo!) e procurarci i coloranti alimentari e la tempera color oro per le rifiniture.

Uova di Pasqua con la carta

La carta è un elemento semplicissimo da reperire in qualsiasi casa e può essere usato in maniera versatile per molteplici creazioni. Ad esempio la cartapesta può essere un'ottima idea per ricoprire le uova e intingerle in modo diverso e originale. Ma possiamo anche usare la carta per realizzare delle uova decorative per la casa. Per questo lavoretto servono:

Cartone pressato sottile

Spiedini di legno

Colla a caldo

La formina di un uovo o una stampa con disegnata una sagoma

Matita

Gomma

Forbici

Colori acrilici

WASHI TAPE (nastro adesivo decorato)

Ritagliamo la sagoma delle uova sul cartone, ritagliamo e incolliamo una sull'altra due sagome usando la colla a caldo. Decoriamo con il nastro colorato oppure possiamo anche dipingere a piacere. Infine attacchiamo la sagoma dell'uovo sullo spiedino lungo. In questo modo potremo realizzare un vaso pieno di uova colorate.

