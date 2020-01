Quando è Carnevale 2020? Tutto sulle date e gli eventi

fotogallery zoom iStock

Quando è Carnevale 2020? Scopriamo come sapere qual è la data del Carnevale e quali sono gli eventi più importanti in Italia

Carnevale è una festa amatissima dai bambini, che non vedono l'ora di travestirsi, indossando costumi e maschere colorate, e partecipare a sfilate e parate, magari cogliendo l'occasione per visitare luoghi lontani da casa. Vediamo quando è Carnevale.

Ecco una sintesi delle date del Carnevale 2020:

giovedì grasso: 20 febbraio

20 febbraio martedì grasso : 25 febbraio

: 25 febbraio mercoledì delle Ceneri : 26 febbraio

: 26 febbraio ultimo giorno del Carnevale Ambrosiano: 29 febbraio

Innanzitutto, perché ogni anno la data del martedì grasso e del Carnevale cambia? In realtà il Carnevale è strettamente legato alla Pasqua perché al termine del periodi di Carnevale, segnato dai tradizionali festeggiamenti e bagordi, arriva il Mercoledì delle Ceneri che segna l'inizio della Quaresima, un periodo caratterizzato, invece, da una maggiore sobrietà, anche spirituale.

Quindi, per sapere quando è Carnevale bisogna partire dalla data della domenica di Pasqua, che cade sempre la domenica dopo il primo plenilunio di primavera, nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile. Partendo quindi dalla domenica di Pasqua si devono sottrarre sei settimane: le prime cinque sono di Quaresima, la sesta settimana invece è quella di Carnevale.

Quindi, partendo da queste premesse possiamo facilmente capire quando sarà la settimana di Carnevale 2020. La domenica di Pasqua nel 2020 sarà il 12 aprile, quindi tornando indietro di sei settimane scopriamo che il giovedì grasso quest'anno sarà il 20 febbraio, mentre il martedì grasso 2020, ultimo giorno di Carnevale, sarà il 25 febbraio, il giorno successivo al martedì grasso, quindi mercoledì 26 febbraio, è il Mercoledì delle Ceneri il giorno che da inizio alla Quaresima che ci porterà fino alla Pasqua.

Carnevale ambrosiano 2020

Se in tutta Italia il Carnevale si conclude il martedì grasso, a Milano il Carnevale si allunga ancora di qualche giorno con il Carnevale Ambrosiano fino al sabato che precede la prima domenica di Quaresima.

Nel 2020, quindi, il carnevale ambrosiano durerà fino a sabato 29 febbraio. Protagonista assoluta dei festeggiamenti, che durano circa tre giorni, è la maschera milanese per eccellenza: Meneghino, un servo che si burla dei difetti dei nobili.

Quando chiudono le scuole per Carnevale 2020

Premesso che sulla base dell'autonomia scolastica ogni scuola può decidere come organizzarsi con festività e ponti, la settimana di carnevale è quella tra il 20 e il 27 febbraio 2020. Ecco le vacanze scolastiche da segnalare in alcune regioni italiane per l'anno 2020:

Piemonte

Vacanze di Carnevale: da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio

Friuli Venezia Giulia

Vacanze da lunedì 24 fino a mercoledì 26 febbraio

Lombardia

Vacanze previste per venerdì 28 e sabato 29 febbraio

Valle d'Aosta

Vacanze da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio

Veneto

Chiusura di Carnevale dal 24 al 26 febbraio

Campania

Scuole chiuse lunedì 24 e martedì 25.

Sardegna, Puglia e Abruzzo prevedono la chisuura solo per martedì grasso. Invece altre regioni non hanno previsto alcuna chiusura per Carnevale:

Calabria

Emilia Romagna

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Sicilia

Toscana

Umbria

In Italia abbiamo tantissimi Carnevali famosi che possono rappresentare un'occasione propizia per organizzare un weekend in famiglia fuori porta, magari a Viareggio oppure a Venezia.

Carnevale 2020 Viareggio

Il festoso e coloratissimo Carnevale di Viareggio durerà dal 1 al 25 febbraio. Questa è la 147esima edizione sui viali a mare di Viareggio dove si potranno ammirare sfilate e partecipare a grandi eventi. Si inizia sabato 1 febbraio con il Grande Corso Mascherato di Apertura; domenica 9 febbraio il secondo Corso Mascherato con i giganteschi carri allegorici, e ancora sfilate e veglioni come quello del sabato15 febbraio e il gran finale del Martedì Grasso il 25 febbraio con il Corso Mascherato notturno di Chiusura, che inizierà alle ore 17 e terminerà con la proclamazione dei verdetti delle giurie e lo spettacolo pirotecnico.

Carnevale 2020 Venezia

Il Carnevale di Venezia, uno dei più famosi e antichi del mondo, durerà dall'8 febbraio al 25 febbraio decine di eventi già programmati: dalla Festa veneziana sull'acqua sul Rio del Cannaregio alla sfilata in maschera in Piazza San Marco, dalla festa delle Marie fino al Volo dell'Angelo e alle tantissime feste in maschera cui si può partecipare.

Carnevale 2020 di Putignano

Il Carnevale di Putignano trae origine dalla Festa delle Propaggini che da più di 600 anni ogni 26 dicembre segna l'inizio del Carnevale più lungo d'Italia e più antico di Europa.

La storia narra che i contadini di Putignano impegnati nell'innesto delle viti con la tecnica della propaggine, al passaggio della processione di Santo Stefano abbiano abbandonato campi e lavoro per accordarsi al corteo ballando e cantando. Nel 900 si sono uniti i carri allegorici con la sfilata e l'apertura delle feste non solo ai contadini, ma a tutto il paese. Fino al martedì grasso è un susseguirsi di feste, eventi, sfilate, processioni,etc.

Ma oltre a Venezia e Viareggio in tutta la penisola è un susseguirsi di appuntamenti in maschera e grandi carnevali tradizionali che faranno la gioia dei bambini.

Gemellato con il Carnevale di Rio de Janeiro, questo evento si caratterizza per i giganteschi carri allegorici e per la tradizione del gettito: il lancio di oggetti, peluche ed altre cose da parte dei personaggi che si trovano sui carri che sfilano.

Anch'esso uno dei Carnevali più famosi d'Italia: famoso per la Battaglia delle Arance, centinaia di arance verranno utilizzate per una battaglia davvero unica al mondo.

Partecipano più di 4000 tiratori a piedi divisi in nove squadre, più di 50 carri trainati da cavalli per un totale di circa 5000 persone coinvolte.

Il più antico d'Italia, risale infatti al 1347, caratterizzato da una vera e propria pioggia di dolcetti che viene lanciata dai carri allegorici che sfilano per il paese. In testa alla sfilata c'è il Pupo, seguito da carri in cartapesta che raggiungono enormi dimensioni.

Dall'8 al 25 febbraio, la nuova edizione del Carnevale più antico e famoso di Sicilia. In programma tante sfilate di carri allegorici ed infiorati, cortei mascherati, il martedì grasso si chiude con i fuochi pirotecnici e il rogo di re Carnevale.

A Saint-Vincent (AO) si terrà il Carnevale dei Piccoli dove i bimbi sono gli assoluti protagonisti. In programma gruppi folcloristici, bande, majorettes e carri allegorici. Il martedì grasso ci sarà una festa durante la quale vengono distribuiti polenta e salamini.

Da domenica 9 febbraio e fino al giovedì grasso, musica e allegria con le Storiche Congreghe offidane. Giovedì grasso bambini in maschera, concorso a premi per la maschera più bella e dalle 22 si balla con le Congreghe

Il Carnevale si festaggia a Bosa, a Cagliari e in Ogliastra con un fantoccio di pezza che viene processato e bruciato. In Barbagia invece si festeggia con maschere mute di origine molto antica. A Orgosolo c'è una gara spericolata tra cavalieri, a Torpé le barche in fiamme sfilano in mare, mentre a Dorgali il fuoco ha l'odore del rosmarino che brucia la notte di Sant'Antonio. Falò e festeggiamenti carnevaleschi vari si accendono in tutta la Sardegna.

Carnevale in Europa, sfilate e eventi

Ecco alcune date per festeggiare il Carnevale nel resto dei paesi europei e concedersi una piccola vacanza. Su Zingarate tutti i dettagli sui festeggiamenti e come organizzare il viaggio

Carnevale di Las Palmas: Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria Carnevale di Tenerife: Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife Carnevale di Dusseldorf

Carnevale di Nizza

Carnevale di Basilea

Carnevale di Sitges

Carnevale di Aguilas

