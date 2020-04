Idee e spunti per dei lavoretti fai da te per la Festa della Mamma

gpt native-top-foglia-ros-0

Ecco tante piccole idee per dei lavoretti fai da te per la Festa della Mamma, perché per le mamme è il gesto d'amore dei figli che conta

Lavoretti fai da te per la Festa della mamma

Presto sarà la Festa della Mamma, e sale la voglia, nei bambini e nei grandi, di realizzare un lavoretto fai da te da regalare, magari accompagnato da un disegno o una breve poesia. Quando è la Festa della Mamma? Ogni anno questa ricorrenza si celebra la seconda domenica di maggio. Ecco tante piccole, tenere idee fai da te per regalarle un sorriso senza spendere quasi nulla. Proposte per lavoretti dai da te per la Festa della Mamma, perché mai come in questo giorno è il pensiero che conta e basta a far felici le mamme.

Regali fai da te con i fiori

I fiori sono i regali più amati. Possiamo regalare un mazzo di fiori primaverili e colorati, oppure i bambini possono cimentarsi nella realizzazione di regali e biglietti che abbiano come protagonisti proprio i fiori.

Regalo festa della mamma, gioielli

I bambini adorano infilare perline, pietre ed altri piccole decorazioni e le mamme amano i gioielli. Ecco alcune idee per dei gioielli fatti a mano

Un meraviglioso distintivo per la miglior mamma del mondo!

Bellissima poi questa collana creata con tante palline di stoffe diverse appallottolate e fermate con del filo che trovate spiegata qui con tante foto.

Riciclo creativo fai da te per la festa della mamma

Plastica, carta, legno e vetro, sono materiali che troviamo comunemente in casa e che sesso buttiamo via. Invece possono trasformarsi e avere nuova vita grazie a delle creazioni fatte proprio con materiali di recupero.

Bracciali realizzati da bottiglie

Qui potete vedere come la bravissima Speedy Creativa ha reinterpretato in vari modi i portachiavi fatti con tappi di plastica colorati

Un quadro di carta e polistirolo

Festa della mamma lavoretti fai da te

Ecco tantissime idee e tutorial per realizzare dei regalini fatti a mano dai bambini, a scuola oppure a casa con l'aiuto del papà o della nonna.

E ancora tante idee per fare dei lavoretti da regalare alla mamma.

L'album dei ricordi della mamma

Molto raffinato questo bigliettino fatto con la sabbia... quale bambino non vorrebbe farlo? Le mani nella sabbia sono puro divertimento e sarà felice anche la mamma!

Vasetti marmellata o miele o nutella (PIENI) con foto del bambino sopra, così il vasetto rimane comunque come ricordo dopo aver mangiato il contenuto

Regali fatti a mano per la mamma

E adesso qualche idea per realizzare dei veri e propri regalini per la mamma.

Lavoretti per la festa della mamma maestra Mary

Maestra Mary mette a disposizione tantissimi template da stampare e colorare e ritagliare per regalare alla mamma biglietti di auguri, diplomi delle Super mamme, coccarde e segnalibri. Si tratta di lavoretti facili da far fare ai bambini a scuola e da regalare alla mamma nel giorno della sua festa.

Qualche idea?

La pagella della mamma per elencare le sue qualità

biglietti pop-up con i fiori

bandierine per festeggiare la mamma.

Cosa regalare alla mamma? Partiamo dal presupposto che la mamma non desidera regali costosi o molto elaborati, che davvero basta un biglietto o un disegno fatto dai bambini per renderla felice. E allora ecco qualche idea regalo:

una piantina , sempre molto appezzata

, sempre molto appezzata un momento di relax in una spa o un centro estetico, da usare appena possibile

in una spa o un centro estetico, da usare appena possibile una trousse o una palette di ombretti con le nuove tonalità della primavera

con le nuove tonalità della primavera un braccialetto con un simbolo particolare o i nomi dei bambini.

Regali originali per la festa della mamma

E se vogliamo essere originali possiamo sempre metterci in cerca di qualcosa di unico:

delle foto stampate su cartoncino, sono tantissime le app che consentono di stampare rapidamente le foto che si conservano sugli smartphone

stampate su cartoncino, sono tantissime le app che consentono di stampare rapidamente le foto che si conservano sugli smartphone un disegno dei bambini che potremo plastificare e trasformare in un originale set per la colazione all'americana.

Lavoretti per la mamma da colorare

Una delle cose più semplici da fare se vogliamo far felice la mamma è regalarle un disegno realizzato dai suoi bambini. Possono farlo a mano libera lasciando libera la fantasia, oppure possiamo scegliere un disegno da stampare e far colorare con pennelli o pennarelli come questo proposto da Cose per Crescere.

Disegno per la festa della mamma Disegno per la festa della mamma da colorare (fonte: Photo Courtesy | Cose per crescere)

Lavoretti festa della mamma con materiale riciclato

La cosa più semplice e saggia da fare se vogliamo tener impegnati i bambini un semplice lavoretto casalingo è quella di utilizzare i vari materiali che abbiamo già in casa. Un esempio per tutti: i rotoli della carta igienica. Sapete che sono super versatili e si prestano alla creazione di tantissime cose? Ad esempio delle bellissime farfalle colorate. Per realizzarle basta dipingere i rotoli di carta, ritagliare col cartoncino le ali, colorale e poi incollarle con la colla a caldo.

Un'altra idea romantica è la “casetta della felicità”: ecco come realizzarla.

Dipingere con colori acrilici il rotolo di carta igienica;

ritagliare del cartoncino a forma di rettangolo, ripiegarlo per creare il tetto e incollarlo sulla casetta;

ritagliare un quadrato di cartone e dipingerlo epr fare il prato e poi incollarlo sotto la casa;

creare le finestrelle sulla carta, ritagliare e incollare;

infine scrivere su un pezzetto di carta ciò che ci rende felici o una parola d'amore per la mamma.

Lavoretti con la carta

In questo video Maestra Agnese ci mostra come realizzare un facile lavoretto con i bambini in occasione della Festa della Mamma. Bastano dei cartoncini colorati e un po' di fantasia per creare questo biglietto con i fiori da regalare alla nostra mamma!

Servono:

fogli: bianco, giallo, fucsia, verde, rosa;

colla;

pinzetta;

forbici;

pennarello;

nastrino.





Lavoretti festa della mamma maestra Valentina

Maestra Valentina è una vera creativa e mette a disposizione di tutti le sue idee straordinarie e le istruzioni per realizzarle. Ad esempio ecco un bellissimo biglietto con una figura in rilievo da regalare alla mamma.

