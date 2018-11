Giochi per bambini di 8 anni: la guida completa

Shutterstock

La guida ai giochi per bambini di 8 anni, da quelli da fare a casa o all'aperto, fino alle idee regalo più adatte

Giochi per bambini di 8 anni

Arrivati a 8 anni i nostri bambini sembrano avere le idee chiarissime in fatto di giochi e sanno cosa gli piace e cosa, invece, non suscita il loro interesse. Ci sono bambini che trascorrono ore con complessi e difficilissimi set di costruzioni, altri che amano i giochi scientifici e gli esperimenti, altri ancora adorano creare e dedicarsi ad attività artistiche. Il comune denominatore per tutti, soprattutto per i maschietti, sono i videogiochi.

In questa guida vogliamo, dunque, fare un viaggio nel mondo dei giochi per bambini di 8 anni, per provare ad osservare più attentamente i nostri figli e anche capire che tipo di regalo potremmo fare a Natale o al compleanno.

Giochi da acquistare online

In rete ci sono diversi e-commerce dai quali acquistare i giocattoli per bambini di ogni età. Ve ne proponiamo 3 per i bimbi di 8 anni:

Evolution Robot Clementoni

Evolution robot Clementoni Evolution robot Clementoni Scienza e Gioco (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

L'idea giusta per i piccoli ingegneri che non perdono occasione per assemblare, sperimentare e costruire. Questo robot va innanzitutto costruito e dopo va programmato in modo che possa rispondere a precisi comandi come afferrare e trasportare oggetti grazie al movimento delle braccia, del torace e dei cingoli. Ha ben 8 modalità di gioco, suoni, musiche, messaggi vocali ed espressioni visive grazie allo schermo con Microleds. Nella confezione c'è il manuale scientifico che fornirà al bambino tantissime informazioni sulla robotica e l'elettronica. Chi lo ha acquistato sottolinea la necessità di aiutare il bambino nella fase di montaggio che può essere un po' complessa.

Puoi comprarlo su Amazon a EUR 36,38

Cluedo

Cluedo Hasbro Gaming Cluedo Hasbro Gaming Gioco di Società (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Scopri il colpevole del delitto, e anche in quale stanza è avvenuto l'omicidio e con quale arma! È l'unico modo per vincere questo gioco da tavolo famosissimo e al quale abbiamo giocato tutti almeno una volta. Questa che vi proponiamo è la versione classica, che tutti gli amanti del genere dovrebbero avere in casa. Come si gioca? È un gioco per giovani detective a cui possono partecipare da 3 a 6 investigatori. In una residenza inglese è stato commesso un efferato omicidio e la Polizia ha bisogno del tuo intuito. Lo scopo del gioco è scoprire per primi chi ha commesso l’omicidio, in quale locale della casa, e con quale arma.

Puoi comprarlo su Amazon a EUR 21,65

Pixel art

Chiodino Pixel art e photo Chiodino Pixel art e photo (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Quercetti propone diversi tipi di scatole Pixel Art con i quali i bambini potranno creare dei fantastici quadri utilizzando i celebri chiodini. Si può scegliere tra tantissimi personaggi diversi Disney, dalle principesse Disney ai personaggi di Star Wars, ma si può anche optare per una foto che può essere stampata su schede guida per essere riprodotta. I chiodini sono in sei colori, ma quando si guarda il quadro a una certa distanza si miscelano in migliaia di tinte e tonalità per un risultato davvero artistico!

Puoi comprarlo su Quercetti Store a partire da EUR 11

Giochi per bambini di 8 anni da fare in casa

Come trascorrere i pomeriggi casalinghi giocando insieme ai bambini o proponendo loro attività adatte a bimbi di 8 anni? Innanzitutto qualche indicazione:

i giochi non devono essere troppo semplici , ma nemmeno troppo complicati per loro;

, ma nemmeno troppo complicati per loro; devono incontrare i loro interessi e le loro inclinazioni, ma possiamo proporre anche attività mai fatte che li incuriosiscano dando vita a nuovi hobby;

e le loro inclinazioni, ma possiamo proporre anche attività mai fatte che li incuriosiscano dando vita a nuovi hobby; a questa età sono curiosi e amano apprendere cose nuove e cimentarsi in sfide anche difficili, quindi è il momento giusto per rimparare a giocare a scacchi o fare esperimenti scientifici.

Ecco alcuni giochi da fare in casa con i bambini di 8 anni:

Giochi con le carte , dal classico UNO fino a Briscola, Burraco etc..;

, dal classico UNO fino a Briscola, Burraco etc..; Scacchi o Dama , ma anche BackGammon ;

o , ma anche ; Giochi di società, non solo Monopoli, ma ance Cluedo, Taboo, Trivial etc..

non solo Monopoli, ma ance Cluedo, Taboo, Trivial etc.. Costruzioni : per la fascia di età 6-9, ma anche 9-12 ci sono set di costruzioni più complesse con le quali è possibile creare strutture ricche di dettagli. E sono da provare anche i kit con tubi che si incastrano e creano piste di biglie che sfruttano la forza cinetica, oppure strutture con pezzi magnetici;

: per la fascia di età 6-9, ma anche 9-12 ci sono set di costruzioni più complesse con le quali è possibile creare strutture ricche di dettagli. E sono da provare anche i kit con tubi che si incastrano e creano piste di biglie che sfruttano la forza cinetica, oppure strutture con pezzi magnetici; Puzzle ;

; Videogiochi: ovviamente sono un must dei pomeriggi in casa e non vanno demonizzati a priori. Basta fissare un limite di tempo massimo di gioco e acquistare giochi che abbiano un PEGI adatto a questa età.

Sappiamo bene quanto sia importante far stare all'aria aperta i bambini appena possibile, sia in estate che quando fa freddo. Se per i piccoli bambini basta andare al parco sotto casa e lasciare che si divertano con giochi liberi, i bambini più grandi hanno bisogno di praticare uno sport, ma anche di avere l'occasione per correre, giocare a pallone, saltare e inventare giochi insieme agli amici liberamente al parco o nel cortile condominiale, senza dimenticare quel pizzico di competizione che è ormai indispensabile a questa età. I giochi da fare all'aperto sono diversi e molti ci faranno fare un tuffo nel passato.

Ruba bandiera : due squadre e ognuno viene chiamato con un numero per correre al centro cercando di rubare la bandiera prima dell'avversario:

: due squadre e ognuno viene chiamato con un numero per correre al centro cercando di rubare la bandiera prima dell'avversario: Palla avvelenata e la sua versione più agonistica chiamata dodgeball (palla schivata);

e la sua versione più agonistica chiamata (palla schivata); Nascondino ;

; Lupo ghiaccio (anche noto come Strega di ghiaccio): tutti corrono per non farsi prendere dal lupo. Se si viene toccati si deve rimanere immobili con le gambe divaricate fino a quando un quando non spasserà sotto le gambe liberandolo.

(anche noto come Strega di ghiaccio): tutti corrono per non farsi prendere dal lupo. Se si viene toccati si deve rimanere immobili con le gambe divaricate fino a quando un quando non spasserà sotto le gambe liberandolo. Quiddich: il gioco a squadre di Harry Potter è una vera e propria attività sportiva tutta da scoprire.

Giochi per una festa di compleanno

Come intrattenere i bambini di 8 anni in occasione di una festa di compleanno? In molti casi a questa età si sceglierà di fare a meno di animatori e feste in ludoteca, ma di certo nulla può essere lasciato al caso, soprattutto se si sceglie di organizzare la festa a casa o in giardino. Ecco alcuni giochi che si possono fare fare alle feste di compleanno:

Rompi palloncino : bastano dei palloncini, dello spago e della musica. Con lo spago si deve legare un palloncino alla caviglia di ogni bambino e quando parte la musica si deve provare a rompere il palloncino degli avversari. Poi quando parte la musica si dovrà cercare di rompere i palloncini dell'avversario;

: bastano dei palloncini, dello spago e della musica. Con lo spago si deve legare un palloncino alla caviglia di ogni bambino e quando parte la musica si deve provare a rompere il palloncino degli avversari. Poi quando parte la musica si dovrà cercare di rompere i palloncini dell'avversario; Il gioco dei mimi: famosissimo gioco a squadre che diverte sempre molto;

famosissimo gioco a squadre che diverte sempre molto; Gioco della sedia: disponete delle sedie in cerchio (deve essercene una in meno rispetto al numero dei partecipanti) e fate partire la musica, i bambini girano in tondo intorno alle sedie ma quando la musica si interromperà dovranno accaparrarsi una sedia. Viene eliminato quello che non è riuscito a sedersi.

Idee regalo per bambini da 8 a 10 anni

Cosa regalare ai bambini di questa età? Vanno benissimo vestiti alla moda, oggetti tecnologici ma anche esperienze speciali da vivere con amici e familiari. In ogni caso un giocattolo va sempre bene, ma la scelta del gioco giusto comincia a diventare difficile. Ecco 3 idee regalo:

Gioco di società, il Gioco della Vita

Il gioco della vita Hasbro Il gioco della vita Hasbro Giochi di Società (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Il gioco da tavolo che negli Stati Uniti è un vero e proprio classico e che da qualche anno è arrivato anche in Italia. Come leggiamo in una recensione “l'obiettivo del gioco è vivere una propria vita virtuale, compiendo scelte, affrontando imprevisti o beneficiando di eventi favorevoli, fino ad arrivare alla tanto agognata pensione; vince chi riuscirà ad avere la pensione più elevata degli altri. Il bello di questo gioco è che ogni volta che lo si gioca è possibile "vivere" una vita diversa, scoprendo cosa ne sarebbe stato di voi se aveste fatto scelte radicalmente diverse”. Insomma un'idea affascinante per un gioco adatto a partire dagli 8 anni al quale possono giocare 2-4 persone.

Puoi comprarlo su Amazon a EUR 30,00

Fortezza Brick Trick

Brick trick fortezza Brick trick fortezza Città del Sole (fonte: Official Website | Città del Sole)

Un gioco davvero intramontabile che chiede al bambino di costruire una fortezza d'altri tempi sovrapponendo i mattoni e cementarli tra loro per costruire dei muri. Ma il gioco non finisce qui e non si esaurisce con la costruzione dell'edificio perché dopo aver completato basterà immergere il tutto nell'acqua per veder staccare uno ad uno i mattoncini e poter ricominciare a costruire. Questa nuova variante di mattoncini propone sei modelli, come il Castello medievale ed altri edifici. Stimola il bambino nelle sue abilità manuali e creative.

Puoi comprarlo su Città del Sole a EUR 32,90

La fabbrica dello Slime

La fabbrica dello Slime Rocco Gioccattoli La fabbrica dello Slime Rocco Gioccattoli (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Gli slime sono una delle principali attrazioni per i bambini di ogni età. Questo gioco consente di crearne di nuovi super colorati in tutta sicurezza. La confezione contiene: 1 fabbrica dello slime, 10 bustine di slime, 3 vasetti, 4 personaggi a sorpresa, lustrini e glitters, 1 imbuto e adesivi. Le recensioni su Amazon di chi ha acquistato il gioco sono quasi tutte positive. I materiali non sporcano e non sono tossici. Qualcuno fa notare che non bisogna usare molta forza sugli strumenti e bisogna fare attenzione allo shaker e ai dosaggi.

Puoi comprarlo su Amazon a EUR 29,63

Giochi per bambini di 8 anni gratis online

Ovviamente se pensiamo ai giochi per bambini di 8 anni non possono mancare i videogiochi e non solo quelli per le varie consolle, ma anche quelli che si scaricano su smartphone e tablet. Alcuni costano qualche euro, ma molti altri sono gratuiti e permettono di superare tutti i livelli o solo alcuni in versione Demo. PlayStore e iTunes propongono tantissimi giochi online da scaricare che possiamo filtrare sia per prezzo che per età, ma esistono anche dei siti dove è possibile giocare online gratis come Minigiochi, con migliaia di app e giochi gratuite, oppure le sezioni a tema delle emittenti televisive specializzate, come Cartoonito.

