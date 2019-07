Giochi per neonati di 4 mesi: quali scegliere e perché

Shutterstock

Quali sono i giochi più indicati per stimolare, calmare, coccolare un neonato di 4 mesi? Ecco una selezione di prodotti per andare sul sicuro

Giochi per neonati di 4 mesi

Un neonato di 4 mesi si trova in una fase di grandi cambiamenti. Ancora prende il latte dal seno della mamma, ancora fa le sue ninne regolari nell'arco della giornata, ma inizia a sviluppare le sue capacità psicomotorie e ad interagire con il mondo circostante.

Per questo è molto importante saper scegliere i giochi migliori per neonati di 4 mesi: giocattoli morbidi, sicuri, in grado di stimolarli, di coccolarli, di divertirli. Spesso non è semplice individuarli. Talvolta ci sembrano troppo da piccoli, altre troppo da grandi. Ecco allora una selezione di giochi per bambini di 4 mesi da tenere presenti:

I più acquistati su Amazon

Iniziamo con 3 giochi per neonati di 4 mesi molto apprezzati su Amazon.

Libro primi mesi

Tiny Love propone un libro morbido con cui il neonato può giocare e che può anche mordicchiare con le gengive. Realizzato con tessuti morbidi, ricco di colori e di suoni, questo gioco nella sua semplicità attrae e stimola il neonato. E' composto da 3 paginette, con diverse superfici tutte da scoprire e ha anche un anello di aggancio universale per appenderlo a passeggini e culle.

PRO: il prodotto ha risposto alle aspettative della maggior parte dei clienti. Ben fatto, attraente per i piccoli cuccioli di casa e arrivato nei tempi

CONTRO: non ci sono recensioni negative sul prodotto.

Playgro Cavallo Clip

Un cavalluccio a sonagli, massaggia-gengive, con trame diverse, carta ondulata, colori, suoni. Tutto in un piccolo gioco che il neonato potrà portare sempre con sé, nel passeggino, nel lettino, in auto, in aereo. Il Clipgrop Clipboard da Playgro garantisce divertimento ed intrattenimento per ore e stimola le capacità motorie del bimbo.

PRO: diversi bambini di 4 mesi o poco più si sono innamorati di questo giochino. I genitori lo hanno valutato positivamente come un prodotto ben fatto, bello da vedere e con un buon rapporto qualità-prezzo.

CONTRO: i piedini del cavallo hanno delle parti dure quindi i bambini molto piccoli potrebbero farsi male.

Maracas Fisher-Price

Le maracas sono un giochino che non passa mai di moda e che diverte tanto i bambini sin dai primi mesi di vita. Ecco, ad esempio, le maracas Fisher-Price suggerite per neonati di 4 mesi. Della misura perfetta per essere afferrate e agitate da manine molto piccole, aiutano lo sviluppo delle capacità sensoriali e delle capacità motorie di base.

PRO: molto carine, colorate, ben fatte. Le maracas sono state apprezzate da diversi genitori e bambini, stimolano le capacità motorie e la prensilità dei più piccoli.

CONTRO: secondo diversi utenti sono troppo delicate, anche perché i neonati tendono a buttarle spesso a terra.

I più economici

Per fare un regalo azzeccato ad un neonato di 4 mesi non bisogna, a tutti i costi, spendere una fortuna. Nei negozi di giocattoli e anche online è possibile trovare una variegata selezione di prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco 1 esempio di gioco con un ottimo rapporto qualità-prezzo in vendita su Amazon che stimolerà le capacità psico-motorie dei neonati di 4 mesi:

Gioco con anelli Chicco

Giochi che sviluppano diverse capacità

Come sopra anticipato, raggiunti i 4 mesi, i neonati iniziano ad interagire con l'ambiente circostante, iniziano ad apprezzare le musiche, i suoni, i rumori, a sviluppare la prensilità ed è importante scegliere dei giochi che possano accompagnarli durante questa delicata e importante fase della loro crescita, quella che li condurrà al passaggio da neonato a bambino. Ecco di seguito una selezione di giochi per stimolare le diverse capacità di questi piccolini:

Gioco fisico-musicale Fisher-Price

Gym Musicale

Centro attività Fisher-Price

I nostri preferiti

I giochi migliori, secondo noi, per stimolare, divertire, ma anche rilassare e rendere felici i neonati di 4 mesi, sono quelli interattivi, che permettono al piccolo di vivere più esperienze, di toccare superfici differenti, di ascoltare suoni e dolci musiche, giochi di apprendimento musicale e in grado di sviluppare coordinazione, movimento, fantasia. Come i due che vi proponiamo di seguito:

Centro di attività per bambini piccoli

Tavolo mille attività Clementoni

