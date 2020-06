Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

Perchè è importante proporre i giochi ad incastro Montessori ai bambini e quali comprare?

Giochi ad incastro Montessori

Gli incastri sono, nell'ambito del Metodo Montessori, estremamente importanti: nella loro semplicità, permettono al bambino di misurarsi con le proprie abilità impegnandolo nel tentativo di inserire le forme e i pezzi al posto giusto. Oggi, quindi, vedremo una serie di giochi ad incastro Montessori da comprare online e cercheremo di capire perché questo tipo di attività e di giochi è importante secondo il metodo Montessori.

Il Metodo Montessori, che viene applicato nelle scuole ma può essere utilizzato anche in casa, prevede che il bambino venga stimolato attraverso gli esercizi montessoriani, cioè delle attività pratiche multisensoriali che consentono di apprendere in modo naturale. In altre parole i giocattoli vanno inseriti in maniera razionale all'interno di un ambiente che incoraggia i bambini a muoversi da soli, prendendo il giocattolo che preferiscono.

Melissa & Doug- Stack & Sort

Questo set, con i classici pezzi ad incastro di diverse forme geometriche, è di straordinaria qualità: include 16 pezzi in legno robusto e di qualità in colori brillanti. Il bambino dovrà trovare il giusto abbinamento sia di forma che di colore, sviluppando il coordinamento occhio-mano.

PRO: estremamente positive le recensioni dei clienti Amazon che danno al prodotto 5 stelle piene, come spesso accade per i prodotti Melissa & Doug. Molto apprezzata la possibilità di creare blocchi diversi, per colore, forma, numero.

CONTRO: non ci sono difetti secondo i clienti.

Cubo in legno con forme geometriche Melissa & Doug

Giochi ad incastro in plastica

La plastica resta, ovviamente, un materiale perfetto e molto apprezzato per realizzare i giocattoli per i bambini. Consente di creare oggetti coloratissimi e molto leggeri e resistenti. I giochi ad incastro in plastica sono, ad esempio, i bicchieri impilabili, ma anche la classica box con le forme geometriche di inserire oppure il kit con gli anelli di dimensioni diverse da impilare uno sull'altro.

Chicco Gioco Tazze Impilabili

Il gioco include dieci bicchierini di diverse dimensioni, da sovrapporre ordinandoli dal più grande al più piccolo per sviluppare la capacità di associazione logica. Il bambino potrà, così, creare la sua torre fino a 63,5 cm di altezza, ma anche sperimentare forme e costruzioni nuove.

PRO: ottime le recensioni dei clienti che segnalano che si tratta di un prodotto resistente e di qualità. Sul fondo di ogni bicchiere c'è la forma di un animaletto i cui occhi corrispondono a dei forellini che permettono anche di giocare con l'acqua durante il bagnetto facendo l'effetto pioggia.

CONTRO: non ci sono difetti.

Torre degli anelli Chicco

Incastro in legno

Il legno è un materiale “caldo”, piacevole e liscio al tatto, ed è naturale, quindi perfetto per costruire giocattoli di qualità robusti e sicuri. Gli incastri in legno Montessori, sono quelli con le forme geometriche da impilare una dentro l'altra, dalla più piccola alla più grande, ma ance i sistemi per dividere i pezzi per forma o colore, o anche i semplici blocchi di legno colorati di avrei misure.

Lewo Arcobaleno in Legno

I blocchi dell'arcobaleno sono uno dei classici giochi a incastro montessoriani in legno: di diversi colori e dimensioni, i blocchi consentono al bambini di cercare soluzioni creative sempre diverse lasciando libera l'immaginazione. E' realizzato in legno atossico e vernice a base di acqua, conforme alla normativa europea in materia di sicurezza.

PRO: molto positive le recensioni dei clienti Amazon, soddisfatti della qualità del prodotto e del legno.

CONTRO: alcuni trovano i pezzi un po' troppo pesanti per i bambini piccoli.

Puzzle degli animali

Giochi Montessori Libro

Oltre ai libri scritti da Maria Montessori, che proprio attraverso i suoi scritti ha diffuso in tutto il mondo i suoi principi pedagogici e le indicazioni del suo Metodo, possiamo anche leggere alcuni libri che ci aiutano a portare il metodo in casa. Ad esempio libri che elencano tante attività in stile Montessori da proporre ai bambini quando sono insieme a noi.

100 attività Montessori dai 18 mesi

Metodo Montessori: Il Manuale più Completo con Tutte le Attività per Crescere il tuo Bambino da 0 a 3 Anni

Giochi Montessori Clementoni

Clementoni, come altri celebri ed apprezzati brand, propone diversi giochi ispirati al metodo Montessori e non mancano gli incastri di forme geometriche e impilabili.

Clementoni - Secchiello Forme e Colori

Clementoni - Topolino Bus Inserimento Forme

Perché i giochi degli incastri montessoriani sono importanti?

L'idea di Maria Montessori era quella di proporre ai bambini una sola attività alla volta e lasciarli fare da soli. In questo senso, quindi, i giochi con gli incastri rispondono a diversi bisogni pedagogici e di apprendimento:

Aiutano a sviluppare le abilità cognitive, perché il gioco chiede al bambino di risolvere “un problema” e di trovare il posto giusto per ciascuna forma, quindi lo aiuta a mantenersi concentrato, ad acquisire le prime conoscenze logiche e geometriche e ad allenare il pensiero critico

perché il gioco chiede al bambino di risolvere “un problema” e di trovare il posto giusto per ciascuna forma, quindi lo aiuta a mantenersi concentrato, ad acquisire le prime conoscenze logiche e geometriche e ad allenare il pensiero critico aiutano a sviluppare le abilità fisiche perché il bambino deve manipolare l'oggetto per arrivare a capire da solo dove e come incastrarlo. E quindi vengono allenate sia la motricità fine che la coordinazione occhio-mano;

perché il bambino deve manipolare l'oggetto per arrivare a capire da solo dove e come incastrarlo. E quindi vengono allenate sia la motricità fine che la coordinazione occhio-mano; aiutano il bambino ad avere fiducia nelle proprie capacità e soprattutto, come diceva Maria Montessori, aiutano il bambino a correggersi da solo, perché rapidamente capisce quando ha fatto un incastro sbagliato.

***Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati***

gpt inread-bambino-0