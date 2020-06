Frasi belle sui bambini; dalle canzoni ai più celebri aforismi

fotogallery zoom iStock

gpt native-top-foglia-bambino

Le frasi belle sui bambini, da quelle di Maria Montessori al Piccolo Principe, da quelle delle canzoni agli aforismi più famosi

Frasi belle sui bambini

C’è sempre qualche vecchia signora che affronta i bambini facendo delle smorfie da far paura e dicendo delle stupidaggini con un linguaggio informale pieno di ciccì e di coccò e di piciupaciù. Di solito i bambini guardano con molta severità queste persone che sono invecchiate invano; non capiscono cosa vogliono e tornano ai loro giochi, giochi semplici e molto seri. Vogliamo iniziare questo articolo sulle frasi più belle sui bambini con questo breve testo di Bruno Munari, un artista oltre che un grande estimatore dei piccoli.

Vi proponiamo una lunga serie di dediche per bambini, frasi sull'infanzia e scritti moderni e più antichi dedicati all'infanzia, non solo per poterle usare per dei biglietti di auguri per un neonato, ad esempio, o per un'occasione speciale, come un Battesimo o un compleanno, ma anche semplicemente per leggerle e riflettere su quanto i bambini siano grande fonte di ispirazione e quanto possiamo imparare da loro.

gpt native-middle-foglia-bambino

fotogallery zoom 7 Le frasi dei bambini alle loro mamme| FOTO (7 immagini) Le vignette con le frasi più belle dei figli delle "pianetine", le utenti di Pianeta Mamma

Aforismi sui bambini

Ecco una selezione di aforismi e frasi brevi, perfetti da dedicare ad un bambino appena nato, magari scritte su un bel biglietto di auguri.

I bambini sono degli enigmi luminosi -Daniel Pennac

I giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna considerarli come le loro azioni più serie - Michel De Montaigne

I fanciulli sono continuamente ebbri: ebbri di vivere - Paul-Jean Toulet

I bambini sanno qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato - Keith Haring

Ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi - Stacia Tauscher

Il contrario del gioco non è ciò che è serio, bensì ciò che è reale - Sigmund Freud

Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un bambino. Ce ne sono sette milioni - Walt Streightiff

Qualsiasi bambino che ha due genitori che si interessino a lui e una casa piena di libri non è povero - Sam Levenson

I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. Giacomo Leopardi

Frasi sui bambini piccoli

I bambini e l'infanzia sono da sempre grande fonte di ispirazione per scrittoi, letterati, poeti e pensatori. L'infanzia resta un periodo magico, indimenticato, rievocato nei momenti più bui della propria vita e soprattutto resta un periodo per certi versi misterioso: la gioia, l'entusiasmo, la paura ma anche il coraggio e tutti gli altri sentimenti che caratterizzano i primi anni di vita sono senz'altro spunto di riflessione profonda.

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: A essere contento senza motivo. A essere sempre occupato con qualche cosa. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera.

Paulo Coelho

Gli adulti sono troppo seri per me. Non sanno ridere. Meglio scrivere per i bambini, è l’unico modo per divertire anche me stesso.

Roald Dahl

Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini.

Dietrich Bonhoeffer

La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino.

George Bernard Shaw

Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo. Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il bambino vive nel momento presente, si gode il sole, l’aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa di sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa al futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da scordare ogni altra cosa

Osho Rajneesh

Quanto pesa una lacrima? Dipende: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra.

Gianni Rodari

Osserva gli occhi di un bambino, la loro freschezza, la loro radiosa vitalità, la loro vivacità. Assomigliano a uno specchio, silenzioso ma penetrante: solo occhi simili possono raggiungere le profondità del mondo interiore.

Osho Rajneesh

Quando un uomo ha grossi problemi dovrebbe rivolgersi ad un bambino; sono loro, in un modo o nell’altro, a possedere il sogno e la libertà.

Fedor Michajlovic Dostoewskij

Non c’è a questo mondo grande scoperta o progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste.

Albert Einstein

Non è la sofferenza del bambino che è ripugnante di per sé stessa, ma il fatto che questa sofferenza non è giustificata.

Albert Camus

Frasi sui bambini del Piccolo Principe

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry resta un grande classico da far leggere ai bambini o da leggere a voce alta per loro. E' un compendio di lezioni di vita preziose da cui trarre insegnamento. Ecco solo alcune delle frasi che possono spingerci ad una riflessione sui bambini.

Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano).

I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta.

Solo i bambini sanno quello che cercano. Perdono tempo per una bambola di pezza e lei diventa così importante che, se gli viene tolta, piangono.

Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comperano dai mercati le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami!".

Maria Montessori è una delle figure più importanti della storia della pedagogia in tutto il mondo, notevoli e molto celebri sono i suoi scritti e le sue frasi sui bambini e su quanto sia importante crescerli autonomi ed indipendenti.

I bambini sono così capaci di distinguere fra le cose naturali e le cose soprannaturali, che la loro intuizione ci ha fatto pensare ad un periodo sensitivo religioso: la prima età sembra congiunta con Dio

Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino

Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo

La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice

Spesso, tra bambini e genitori, si invertono le parti. I bambini, che sono degli osservatori finissimi, hanno pietà dei loro genitori e li assecondano per procurare loro una gioia

Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo

Aiutiamoli a fare da soli

Frasi sul sorriso dei bambini

Il sorriso dei bambini ci apre ad un mondo di immaginazione, di innumerevoli realtà possibili, di sogni tutti realizzabili, di gioie infinite e nessun limite.

I bambini ridono in media 400 volte al giorno, gli adulti 15.

Zziagenio78, Twitter

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.

Charlie Chaplin

Il sorriso che trema sulle labbra di un bambino quando dorme sa qualcuno dov’ è nato? Sì, si dice che un giovane pallido raggio di luna crescente abbia sfiorato il contorno di una nuvola autunnale in dissolvenza e là sia nato il sorriso nel sogno di un mattino lavato dalla rugiada

Rabindranath Tagore

I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso.

Milan Kundera

Frasi sui bambini di Madre Teresa

Madre Teresa di Calcutta ha dedicato la sua intera vita ad aiutare i più deboli e indifesi, come i bambini.

Ieri è trascorso. Domani deve ancora venire. Noi abbiamo solo l’oggi. Se aiutiamo i nostri figli ad essere ciò che dovrebbero essere oggi, avranno il coraggio necessario per affrontare la vita con maggior amore.

Cercare di infondere nei cuori dei vostri figli l’amore per la casa. Fate in modo che desiderino ardentemente stare con la propria famiglia. Molti peccati si potrebbero evitare se la nostra gente amasse davvero la propria casa.

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso

Dediche per bambini

Ecco alcune semplici dediche per bambini, da utilizzare per gli auguri di compleanno o semplicemente per ricordare ai nostri figli quanto li amiamo.

In ogni angolo del mio cuore c’è qualcosa dedicato a te, oggi e sempre!

La tua presenza è uno dei modi in cui Dio mi manifesta il suo amore.

Non festeggiare il tempo che passa, ma passa il tempo festeggiando. Buon compleanno.

Frasi sui bambini in inglese

Alcune frasi in inglese dedicate ai bambini, con traduzione.

A person’s a person, no matter how small. (Una persona è una persona, non importa quanto sia piccola) - Dr. Seuss

One must ask children and birds how cherries and strawberries taste. (Bisogna chiedere ai bambini e agli uccelli come si amano le ciliegie e le fragole) - Johann Wolfgang von Goethe

It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child. (Mi ci sono voluti quattro anni per dipingere come Raffaello, ma una vita per dipingere come un bambino) - Pablo Picasso

Frasi sui bambini a scuola

Le frasi sulla scuola sono perfette per scrivere dei biglietti di fine anno alle maestre, ma anche per realizzare dei lavoretti di fine anno.

Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre. Sydney J. Harris

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto. Jean Piaget

La scuola non è riempire un secchio, ma accendere un incendio. William Butler Yeats

Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. Papa Francesco

Questo Pontefice così amato e seguito ha sepsso parole di grande affetto per i più piccoli, e anche per i giovani.

La predica di un bambino in chiesa è più bella di quella del prete, di quella del vescovo e di quella del Papa [Durante l’omelia di una messa in cui alcuni bambini facevano chiasso].

I bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno ‘diagnostico’ per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero.

Canzoni con frasi belle sui bambini

Molti sono stati i cantautori che hanno dedicato ai propri figli o ai bambini delle canzoni diventate famosissime. Ne citiamo qualcuna.

Per te di Jovanotti

È per te che sono verdi gli alberi

e rosa i fiocchi in maternità

è per te che il sole brucia a luglio

è per te tutta questa città

è per te che sono bianchi i muri

e la colomba vola

è per te il 13 dicembre

è per te la campanella a scuola

è per te ogni cosa che c’è ninna na ninna e

Mio cucciolo d’uomo di Eugenio Finardi

Mio cucciolo d’uomo, così simile a me

di quello che sono vorrei dare a te

solo le cose migliori e tutto quello che

ho imparato dai miei errori, dai timori che ho dentro di me

Ma c’é una cosa sola che ti vorrei insegnare

é di far crescere i tuoi sogni e come riuscirli a realizzare

ma anche che certe volte non si può proprio evitare

se diventano incubi li devi sapere affrontare

E se ci riuscirò

un giorno sarai pronto a volare

aprirai le ali al vento

e salirai nel sole

e quando verrà il momento

spero solo di ricordare

ch’é ora di farmi da parte

e di lasciarti andare

Eccoti di Max Pezzali

Eccoti sai ti stavo proprio aspettando

Ero qui ti aspettavo da tanto tempo

Tanto che stavo per andarmene

E invece ho fatto bene

Sei il primo mio pensiero che

Al mattino mi sveglia

L’ultimo desiderio che

La notte mi culla

Sei la ragione più profonda

Di ogni mio gesto

La storia più incredibile

Che conosco

Conosco

Eccoti come un uragano di vita

E sei qui non so come tu sia riuscita

Prendermi dal mio sogno scuotermi

E riattivarmi il cuore

Sei il primo mio pensiero che

Al mattino mi sveglia

L’ultimo desiderio che

La notte mi culla

Sei la ragione più profonda

Di ogni mio gesto

La storia più incredibile

Che conosco

Avrai di Claudio Baglioni

Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle

Storie fotografate dentro un album rilegato in pelle

Tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa

E il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra

Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare

Schiuma di cavalloni pazzi che s'inseguono nel mare

E pantaloni bianchi da tirare fuori che già estate

Un treno per l'America senza fermate

Avrai due lacrime più dolci da seccare

Un sole che si uccide e pescatori di telline

E neve di montagne e pioggia di colline

Avrai un legnetto di cremino da succhiare

Avrai una donna acerba e un giovane dolore

Viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore

Avrai una sedia per posarti e ore

Vuote come uova di cioccolato

Ogni tanto di Gianna Nannini

Amor che nulla hai dato al mondo

quando il tuo sguardo arriverà

sarà il dolore di un crescendo

sarà come vedersi dentro

quando quest’alba esploderà

sarà la fine di ogni stella

sarà come cadere a terra

ogni tanto mi sospendo foglie al vento vengo da te

sei celeste melodia, tutto cambierai per un attimo

amor che nulla hai dato al mondo

Quando i bambini fanno Oh di Povia

Quando i bambini fanno "oh"

che meraviglia, che meraviglia!

ma che scemo vedi però, però

che mi vergogno un po'

perchè non so più fare "oh"

e fare tutto come mi piglia,

perchè i bambini non hanno peli

ne sulla pancia

ne sulla lingua

In più di ottant'anni di storia dei film Disney gli sceneggiatori che hanno lavorato alle storie e ai dialoghi dei cartoni animati più amati dai bambini sono riusciti a lasciare delle vere e proprie pietre miliari. Ecco qualcuna delle frasi più belle.

Guarda con gli occhi di un altro; vibra col cuore di un altro e scopri cosa vuol dire essere fratelli - Koda fratello orso

Un giorno,il sole tramontera' su tuo padre,e sorgera' con te - Mufasa al figlio - Il re leone

Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e prezioso di tutti - Mulan

Per quanto il vento ululi forte, una montagna non può inchinarsi ad esso - Mulan

Il coraggio senza l'esperienza non può nulla contro la malvagità - Taron e la pentola magica

Ti svelo un segreto: tutti i migliori sono matti - Alice nel Paese delle Meraviglie

Non smettete mai di sognare, solo chi sogna può volare - Peter Pan

Vale la pena di sciogliersi per qualcuno - Frozen

Se continui a guardarti indietro, non vedrai mai ciò che hai davanti - Ratatouille

Frasi belle sui bambini e i fiori

Una delle frasi più conosciute e condivise anche sui social che hanno accostato i bambini e i fiori è quella che viene erroneamente attribuita Dante Alighieri:

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini

Non è certamente tratta dal Paradiso di Dante, eppure è diventata famosissima e viene regolarmente condivisa diventando uno degli aforismi più amati.

gpt inread-bambino-0