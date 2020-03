Shutterstock

In questi giorni si moltiplicano le idee che ci aiutano ad impegnare i bambini chiusi a casa: uno sguardo alle attività per bambini da fare online

Coronavirus: attività per bambini da fare online

Secondo capitolo della Vita da mamma in emergenza Coronavirus. I nostri bambini sono a casa e non solo perché le scuole sono chiuse ma anche perché le istituzioni e i medici ci chiedono una piena assunzione di responsabilità, evitando più possibile luoghi affollati e uscite. E quindi quella che sembrava essere una temporanea pausa scolastica di qualche giorno si sta trasformando inesorabilmente in un vero e proprio isolamento sociale, sia per noi che per i bambini.

I più grandi hanno visto attivare programmi di didattica a distanza e riescono ad impegnare parte delle loro giornate svolgendo compiti assegnati dai docenti, andando avanti con i programmi in autonomia o facendo lezioni online con i professori, e poi passano il resto del tempo giocando ai videogames (molto spesso in collegamento con quegli amici anch'essi isolati che così non sembrano più così distanti), leggendo libri e fumetti, guardando film.

Ma i più piccoli? Come possiamo tenerli impegnati con attività che in qualche maniera possono mimare quelle che vengono fatte alla scuola dell'infanzia o a quella primaria?

Se c'è una cosa che abbiamo imparato in questa emergenza da Coronavirus che la tecnologia sta finalmente svelando la sua natura positiva, quella che permette di collegarci tra noi, parlarci, sostenerci.

E' come se soltanto adesso stessimo scoprendo che la tecnologia non è solo uso compulsivo di social e app più o meno di svago, ma può veicolare grandi cambiamenti per l'intera comunità. Dallo smart working alla didattica online stiamo squarciando il velo che copriva un infinito mondo di opportunità che finalmente mettono la tecnologia a nostro servizio affrancandoci dal nostro ruolo di schiavi.

E questo vale anche per i più piccoli.

Molte maestre delle scuole primarie mandano video e lezioni online, utilizzando i social e le piattaforme, e per chi ha i bimbi alla scuola dell'infanzia si moltiplicano progetti educativi di comunicazione ed intrattenimento. Voglio, quindi, elencarvi alcune attività che ci vengono proposte in queste settimane che possiamo proporre ai nostri bambini in età prescolare.

Nati per Leggere Campania : l'associazione di volontari che promuovono la lettura a voce alta per bambini a partire da 0 anni organizza periodicamente, nelle loro sedi, delle letture per bambini, ma nell'impossibilità di poter accogliere i loro bambini negli spazi al chiuso ha deciso di attivare delle dirette Facebook durante le quali i volontari leggono dei libri. Le info sul progetto “ Smart Stories – una scorta di storie per leggersi accanto” sono qui

cerca di fare di necessità virtù, grazie ad uno strumento antico e nuovo: il suo giornale con i bambini. Il chiede aiuto ai cittadini che abbiamo meno di 12 anni e lancia un'inchiesta per capirci finalmente qualcosa. I bambini possono raccontare le proprie giornate, i momenti normali e quelli speciali, gli accadimenti, i sentimenti e ogni altra cosa pensano possa valere la pena pubblicare su un giornale. Si possono inviare disegni, fumetti, il racconto dei sogni che si fanno di notte, giochi, barzellette e ogni altro materiale frutto di questo strambo periodo. Il contributo, intitolato " ", andrà inviato a mammut.napoli@gmail.com, completo dei dati (nome, cognome, inditizzo, data di nascita). Info sul sito Lezioni sul sofa: Matteo Corradini e Andrea Valente hanno pensato di radunare un gruppo di amici, autrici e autori che stimano, intorno a un progetto sperimentale che si chiama, appunto, lezioni sul sofà, per tutti quei ragazzi costretti a casa perché le scuole son chiuse, causa Coronavirus. I tanti video realizzati per questo progetto sono divisi per età e non si traducono semplicemente in storie lette ad alta voce, ma in veri e propri spunti per mettere in piedi delle attività in casa. Noi stessi – io e il mio cinquenne – ne stiamo attingendo a piene mani, quindi grazie davvero!

, comprando una raccolta di miti e leggende per bambini, una serie di racconti su grandi campioni dello sport per l'undicenne, libri con labirinti, giochi di logica ed enigmistica per bambini, ma vorrei segnalare anche le tante, belle iniziative che sono state lanciate dai librai che portano i libri fino a casa. In questo articolo trovate l'elenco delle librerie che fanno consegna a domicilio dei libri e molte hanno anche attivato laboratori e progetti per via telematica. Coronello, il virus birbantello: Ilaria Flauto, una delle prime insegnanti per la gentilezza in Lombardia, ha scritto una favola per spiegare il Coronavirus ai bambini e l'ha messa a disposizione di tutti i bambini, invitandoli poi a fare un disegno. Potete leggere la sua favola qui

FILASTROCCA DELLA PAURA NERA Paura Nera, paura strega Che ci stringe, che ci lega Ci fa dire le bugie Ci fa ladri, ci fa spie Paura Nera di sbagliare Addormenta ed impietrisce Paura Nera di sapere Rende ciechi ed intontisce Rende orrido e pauroso Uno che non ci assomiglia Rende scuro e minaccioso Quello che ci meraviglia Siamo tanti, siamo bravi Ma se la paura lega Siamo tonti e siamo schiavi Di una strega

Oltre ai compiti e alle attività online possiamo anche proporre ai bambini di fare dei semplici lavoretti. Usare le mani, la fantasia ed elementi semplici dif acile reperibilità aiuta a scacciare la noia e libera la mente, allontanado stress e tensioni.

Possiamo realizzare, ad esempio, un quadretto-collage utilizzando un cartoncino formato A3 bianco sul quale incollare frasi, immagini ritagliate dalle riviste oppure figure stampate da Internet. E' sempre tempo di sognare e possiamo, magari, immaginare il nostro prossimo viaggio creando una mappa con le foto dei posti che vorremmo visitare nel nostro itinerario.

In questo video Mammaacs ci spiega come realizzare dei divertenti e colorati cupcake di carta

