Carnevale 2020 per bambini: costumi, maschere, lavoretti e dolci per festeggiare in famiglia

Carnevale 2020 per bambini: una guida completa ai lavoretti, i travestimenti, le maschere, le ricette e tutto ciò che rende unica questa festa

Carnevale 2020 per bambini

Carnevale è una delle feste più attese dai bambini per tutto l'anno. Non porta certo regali come il Natale, ma tanta gioia, spensieratezza, risate e, grazie alla possibilità di travestirsi e di indossare i panni dei personaggi e supereroi e principesse preferiti, i nostri piccoli possono vivere in un mondo magico almeno per qualche giorno. Carnevale dura una settimana (quest'anno martedì grasso sarà il 25 febbraio) e in questo periodo vengono organizzate tante feste in maschera, eventi in molte località d'Italia dove si potrà assistere a cortei e sfilate con carri allegorici e maschere tradizionali, occasioni di divertimento per tutta la famiglia e momenti per giocare nell'atmosfera più raccolta ed intima della propria casa, magari preparando qualche ottima ricetta carnevalesca oppure facendo, insieme ai bimbi, dei lavoretti divertenti e originali. E allora vediamo quali sono gli elementi principali del Carnevale per bambini.

Le novità per i bambini

Ma quali sono le novità di questo Carnevale 2020 che interessano i bambini? Prima di tutto una lunga lista di eventi divertenti e colorati da seguire in famiglia. In ogni città troverete sfilate o eventi a cui far partecipare i vostri figli.

Ma le novità più attese dai bambini riguardano i costumi dei loro personaggi preferiti. Per le bambine:

in vendita i nuovi modelli di Elsa e di Anna , protagoniste del secondo capitolo della saga di Frozen - Il segreto di Arandelle;

Ladybug : l'eroina Marinette, che si trasforma in Ladybug per difendere la sua città Parigi, contnua ad ispirare i travestimenti delle bambine di ogni età. Il costume è una tuta rossa con pois neri.

: l'eroina Marinette, che si trasforma in Ladybug per difendere la sua città Parigi, contnua ad ispirare i travestimenti delle bambine di ogni età. Il costume è una tuta rossa con pois neri. Il costume da unicorno

Ecco le nuove proposte per i maschietti:

Bing: il coniglietto protagonista della seguitissima serie animata per i più piccoli

Il nuovo costume di Spiderman, Far From Home , con una tuta super moderna

dal film di Roberto Benigni Pinocchio , torna il costume del più amato burattino della storia;

, torna il costume del più amato burattino della storia; il travestimento di Chat Noir, protagonista maschile di Miracolous.

Viareggio come ogni anno propone un calendario fitto di eventi per festeggiare il Carnevale dal 1 al 25 febbraio 2020.

come ogni anno propone un calendario fitto di eventi per festeggiare il Carnevale Immancabile l'appuntamento con le feste di Carnevale a Venezia, dall8 al 25 febbraio 2020 . Per i bambini tantissimi eventi divertenti: giochi, sfilate in maschera, esibizioni, scuola circo. Tutti gli appuntamenti sul sito ufficiale.

. Per i bambini tantissimi eventi divertenti: giochi, sfilate in maschera, esibizioni, scuola circo. Tutti gli appuntamenti sul sito ufficiale. Se vi trovate nelle Marche imperdibile il Carnevale di Fano , il più antico di Italia (9 - 16 e 23 febbraio 2020). Per i bambini in programma ci sono spettacoli teatrali, cacce al tesoro, sfilate, feste in maschera, musica, laboratori e molto altro ancora sul programma che trovate qui ->Programma Fano

, il più antico di Italia (9 - 16 e 23 febbraio 2020). Per i bambini in programma ci sono spettacoli teatrali, cacce al tesoro, sfilate, feste in maschera, musica, laboratori e molto altro ancora sul programma che trovate qui ->Programma Fano Per chi si trova nel sud Italia imperdibile il famoso Carnevale di Putignano , il più lungo d'Italia. Tanti eventi anche per i bambini. Per informazioni: Carnevale di Putignano

, il più lungo d'Italia. Tanti eventi anche per i bambini. Per informazioni: Carnevale di Putignano Il più bel Carnevale di Sicilia si svolge invece ad Acireale. Per informazioni: Carnevale Acireale

Febbraio è un mese piovoso, freddo e in attesa del Carnevale o durante la settimana che precede il martedì grasso possiamo passare il tempo a realizzare insieme ai bambini dei simpatici lavoretti in tema:

Lavoretti con la carta: la carta è un materiale semplice e molto versatile. Possiamo realizzare, ad esempio, dei coriandoli fatti in casa oppure le stelle filanti, le mascherine e molto altro

Lavoretti con stelle filanti : le stelle filanti si prestano a tante creazioni. Ad esempio basta prendere un bel cartoncino grande e attaccare con la colla le stelle filanti dandogli mille forme diverse.

: le stelle filanti si prestano a tante creazioni. Ad esempio basta prendere un bel cartoncino grande e attaccare con la colla le stelle filanti dandogli mille forme diverse. Lavoretti di Carnevale, novità 2020: tra le novità di quest'anno ci sono i lavoretti con materiale riciclato. Ad esempio con i rotoli di carta igienica oppure i vasetti dello yogurt si possono creare dei simpatici pagliaccetti colorati: basta disegnare occhi, naso e bocca e attaccare capelli fatti di lana o altro materiale.

Naturalmente la scelta più rapida e sicura è quella di comprare un costume di Carnevale in un negozio su strada o online. Ogni anno ci sono delle novità con i personaggi più amati, quelli dei nuovi cartoni animati o film, ma in genere i travestimenti più apprezzati sono:

persone vere : il poliziotto, il ladro, il cowboy sono travestimenti sempre molto amati e i costumi sono pieni di particolari. Tra i più richiesti negli ultimi tempi dai maschietti c'è il ninja che consiste in una tunica nera che copre anche la faccia, cinturini rossi o verde smeraldo, accessori vari, mentre per le femminucce resta un ervergreen la principessa, con un abito lungo, prezioso, ricco di particolari luccicanti.

: il poliziotto, il ladro, il cowboy sono travestimenti sempre molto amati e i costumi sono pieni di particolari. Tra i più richiesti negli ultimi tempi dai maschietti c'è il che consiste in una tunica nera che copre anche la faccia, cinturini rossi o verde smeraldo, accessori vari, mentre per le femminucce resta un ervergreen la principessa, con un abito lungo, prezioso, ricco di particolari luccicanti. Personaggi dei cartoni: naturalmente i personaggi più amati dai bambini sono anche quelli più richiesti a Carnevale. Le bambine chiedono il travestimento di Elsa o Anna di Frozen, della dottoressa Peluche, di Violetta o di Sofia la principessa; tra i maschietti vanno sempre per la maggiore i supereroi, ma anche Rapunzel o Belle.

Non è Carnevale senza costumi e maschere. Ovviamente i negozi specializzati si riempiranno di ogni sorta di travestimento, ma se avete un po' di tempo e maestria nell'uso di ago e filo l'idea davvero originale è quella di realizzare dei costumi di Carnevale dei bambini fatti a mano. In fondo basta poco. Per i bimbi piccoli può essere sufficiente indossare delle tutine colorate e completare il travestimento con cappelli e altri accessori. Guardate ad esempio come si diverte questa mamma con il suo bebè.

I più grandi possono travestirsi facilmente da supereroe o da ballerina o fatina usando vestiti e materiali che ci sono già:

per il supereroe , un mantello, una maglia nera a collo alto dove fissare una stampa con il logo del supereroe, un pantalone o dei leggins neri, guanti colorati, una mascherina per il volto;

, un mantello, una maglia nera a collo alto dove fissare una stampa con il logo del supereroe, un pantalone o dei leggins neri, guanti colorati, una mascherina per il volto; per la fatina: una gonna in tulle, magari da ritagliare per renderla più svolazzante, un dolcevita in tinta, le ali e il cerchietto per completare il travestimento.

Tra le nuove proposte di costumi di Carnevale per l'anno 2020 ci sono quelli ispirati agli ultimi film animati usciti nelle sale. Tra i personaggi della Disney sul sito ufficiale del marchio è possibile acquistare per i maschietti i costumi ispirati a Frozen 2, ma anche i nuovi costumi deluxe delle Principesse Disney, oppure la nuovissima tuta di Spiderman Far From Home.

Se avete deciso di realizzare un vestito di Carnevale a casa ecco alcuni tutorial e guide per riuscire nell'impresa.

Volete realizzare il vestito da supereroe ? Ecco come procedere, seguite le istruzioni in questo facile tutorial.

? Ecco come procedere, seguite le istruzioni in questo facile tutorial. Volete fare il costume da fatina? Ecco un tutorial completo per realizzare l'intero costume da fatina.

Vestiti di Carnevale fai da te, novità 2020

Tra i vestiti che si possono realizzare a casa, che piacciono tanto ai bambini, c'è anche quello da Unicorno. In questo Video Tutorial tutte le istruzioni per realizzarlo.

Confermati anche per quest'anno i PJ Masks, i tre bambini che di notte si trasformano in Catboy, Gufetta e Geco. Ecco qui i tutorial della nostra amica Soffici Morbidezze per realizzare le maschere di Carnevale:

Infine qui trovate il tutorial per realizzare da sole il vestito della regina dei Ghiacci, Elsa di Frozen.

Volete una maschera fatta a mano originale e resistente? La maschera a Carnevale è un elemento fondamentale e serve anche per impegnare i bambini per qualche ora durante un noioso e freddo pomeriggio casalingo: in rete troviamo tanti template di maschere da stampare e colorare, ma possiamo anche sbizzarrirci osando di più e realizzando una mascherina in feltro, in tessuto o in cartoncino.

Maschere di Carnevale, novità per il 2020

Tra le novità per le mascherine di Carnevale di quest'anno ci sono quelle di Spiderman, delle protagoniste di Frozen, di LadyBug e di Pinocchio col naso lungo.

I vestiti di Carnevale più amati dai bambini

Chiedete ad una femminuccia da cosa vorrebbe travestirsi a Carnevale e vi risponderà, 9 volte su 10, che desidera il vestito di questa o quella principessa Disney. E le principesse sono davvero tante, magari qualcuna avrà un impeto di originalità e ci chiederà il vestito da Rapunzel o di Belle, ma è molto più facile che siate costrette a comprare l'ennesimo abito di Elsa nella sua ultima versione trendy.

E i maschietti non sono molto più originali: da Spiderman a Hulk, da Thor a Batman i supereroi vanno per la maggiore.

Non è Carnevale senza indovinelli. E proprio in questi giorni potremmo organizzare una caccia al tesoro casalinga per far divertire i bambini e chiedere loro di risolvere semplici indovinelli che gli sveleranno la tappa successiva. A Carnevale gli indovinelli potrebbero essere sulle maschere più famose e tradizionali, come questo:

Tutto a toppe è il mio vestito,

faccio ai bimbi un bell’inchino

e mi chiamano .. (ARLECCHINO)

Dalle chiacchiere, al forno oppure fritte, alle castagnole, dai tortelli al berlingozzo, Carnevale è indubbiamente sinonimo di dolci, spesso fritti e ricolmi di zucchero, che possiamo preparare a casa coinvolgendo i bambini nella ricetta. Ma in questi giorni non è detto che dobbiamo preparare (e mangiare) solo dolci, per lo più fritti e super grassi. Possiamo anche sbizzarrirci in cucina preparando dei primi piatti gustosi e molto colorati, come i Cannelloni di Carnevale, per i quali servono sfoglie di pasta rossa, gialla e verde.

E come dolce, invece delle solite chiacchiere o castagnole, si potrebbero preparare delle divertenti e colorate mascherine multicolor.

Il vestito dell'amicizia

Arlecchino, poverino

non aveva vestitino.

Ogni bimbo gli ha portato

un pezzetto colorato

e la mamma gli ha cucito

un bellissimo vestito.

E’ di tanti bei colori

come tanti sono i cuori,

che han donato la letizia

con un gesto d’amicizia.

da Le stagioni ed. Leonardo

Questa è solo una delle poesie che i nostri bambini trovano sui libri di scuola e nelle raccolte di racconti sul Carnevale. Le maestre probabilmente assegneranno delle letture in tema per Carnevale, quelli dell'asilo porteranno avanti progetti artistici e creativi, con lavoretti, disegni e una breve poesia da imparare a memoria. E anche a casa possiamo mettere a disposizione dei nostri bambini dei libri di Carnevale, magari un bel volume che racconta la storia di Arlecchino, Pulcinella, Pantalone e tutte le altre maschere più tradizionali delle regioni d'Italia.

I bambini scalpitano e vi chiedono di poter organizzare una festa di Carnevale a casa. State pensando di assecondare questo desiderio? Ecco le cose che dovete decidere ben prima di dire sì ai vostri figli:

quanti bambini invitare ? La classe intera oppure pochi amici? Tutto dipende dalla grandezza della vostra casa e dagli spazi

? La classe intera oppure pochi amici? Tutto dipende dalla grandezza della vostra casa e dagli spazi Come volete intrattenere i bambini ? Potete mettere a budget un paio di animatori che faranno giocare i bambini? Oppure, in alternativa, dovrete pensare a proporre dei giochi ed allestire spazi per il divertimento;

? Potete mettere a budget un paio di animatori che faranno giocare i bambini? Oppure, in alternativa, dovrete pensare a proporre dei giochi ed allestire spazi per il divertimento; che menu proporre? Se sono pochi potete preparare la tradizionale lasagna al forno e qualche dolcetto di Carnevale, se sono tanti bimbi allora optate per snack, salatini, il solito menu da festa composto da rustici, pizzette e mini panini e poi tante chiacchiere per tutti.

E non c'è vestito o travestimento senza un trucco adeguato. Se state pensando di organizzare una festa in maschera potrete chiedere agli animatori di prevedere un angolo “truccabimbi”, mentre se invece volete divertirvi a casa con i vostri figli truccandoli da coccinella, leone, spiderman, principessa, farfalla e molti altri personaggi seguite i tutorial che si trovano in rete e usate solo trucchi e colori espressamente prodotti per bambini, ipoallergenici e preferibilmente con sostanze naturali.

Il significato del Carnevale

Il Carnevale si celebra nei Paesi di tradizione cattolica ed è caratterizzato da travestimenti, feste in maschera sfilate, carri allegorici e tanto divertimento. Si conclude il giorno prima del mercoledì delle Ceneri che poi da inizio al periodo di Quaresima che porta alla Pasqua. Si tratta, quindi, di una festa che prevede bagordi e divertimento prima del periodo di riflessione, preghiera e austerità della Quaresima.

Nei tempi antichi il Carnevale era la festa della fecondità della terra, che doveva risvegliarsi dal sonno invernale. Il Carnevale univa quindi i riti di fecondità all'allegria legata alla fine della rigidità invernale. Ridere aiutava a sconfiggere la morte e il lutto: tradizioni molto antiche collegano il riso, le danze e gli scherzi alla fertilità della natura e degli uomini. Come leggiamo sul sito della Treccani molte popolazioni seminavano gli ortaggi ridendo e per i Greci e i Romani, Ghelos e Risus, divinità del riso, erano molto importanti e venerate.

In un papiro è detto che "Dio rise e nacquero i sette dei che governano il mondo. Al primo scoppio di risa apparve la luce. Scoppiò a ridere la seconda volta e apparvero le acque, con successive risate vennero al mondo Hermes, il Destino e Psiche". Nei miti dei misteri eleusini, la grande cerimonia religiosa della Grecia antica in onore di Demetra, la dea, che ha perduto la figlia Core, non ride più e tutto il mondo rischia la morte: non nascono né fiori, né piante, né animali, né umani. Finalmente una servetta fa ridere la dea facendo un gesto volgare e tutto rinasce e fiorisce.

Cosa piace alle mamme del Carnevale

Le mamme non sempre amano molto il Carnevale, che le costringe a partecipare a chiassose feste in maschera per bambini o addirittura ad organizzarle. Ma, come ogni altra occasione di divertimento e gioia, è meglio lasciarsi avvolgere dall'atmosfera divertente e gioiosa del carnevale, magari mascherarsi insieme ai bambini e tornare piccoli insieme a loro perché poi, quando cresceranno, si rimpiangerà questo periodo dell'anno fatto di profumi di dolcetti fritti, risate, scherzetti e travestimenti curiosi.

Cosa piace ai bambini del Carnevale

Il travestimento è la cosa che i bambini amano senza dubbio di più del Carnevale. Possono finalmente vestire i panni del loro personaggio preferito, essere qualcun altro, esorcizzare paure e sentimenti che incutono timore o lasciano spaesati, possono addirittura diventare un vero cattivo delle favole, quello che temono maggiormente.

E poi amano le chiacchiere, le castagnole, i dolci fritti e zuccherosi, gli scherzetti che finalmente si sentono liberi di poter fare senza essere rimproverati. Insomma quella nota goliardica che fa credere che in fondo a Carnevale tutto possa essere consentito ed accettato è ciò che coinvolge maggiormente i piccoli.

