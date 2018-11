iStock

Per chi non ha tempo di realizzarlo a casa, in commercio sono tante le proposte per trovare il giusto Calendario dell'Avvento con giochi e sorprese per i nostri bambini

Calendario dell'Avvento con giochi

Si avvicina l'inizio dell'Avvento. E sono molte le famiglie che nel mese di dicembre, dal 1° al giorno della Vigilia di Natale aprono il Calendario dell'Avvento, un calendario con 24 finestrelle o tasche, che mostrano i giorni che restano alla Vigilia di Natale. Si tratta di un'usanza popolare dedicata principalmente ai bambini per "accompagnare il periodo di attesa della grande festa".

Molte mamme acquistano il calendario dell'Avvento, preferito dai bambini, su Amazon, altre iniziano per tempo a preparare i Calendari dell'Avvento da mangiare per i propri bambini. E li realizzano a mano, inserendo in ogni casellina un dolce o un piccolo dono per i bambini.

Ma per tutte le mamme che lavorano e che, magari, non hanno tempo per cucire o "costruire" il proprio Calendario dell'Avvento, sul mercato si possono trovare moltissimi calendari di ogni genere. In questo periodo, poi, i supermercati iniziano ad esporre le cose di Natale. E tra le tante cose da comprare, ci sono anche i Calendari dell'Avvento. Oltre ai Calendari dell'Avvento che contengono dolci, molto richiesti dai bambini ci sono quelli che contengono piccoli giochi. Vediamo allora quali sono le proposte più interessanti.

Calendario dell'avvento Amazon

Su Amazon, il più grande e-commerce del mondo, sono veramente tante le proposte per i Calendari dell'Avvento con giochi e sorprese da regalare ai bambini. Ne abbiamo selezionati due.

Playmobil Calendario dell'Avvento Babbo Natale

Playmobil Calendario dell'Avvento di Babbo Natale Il calendario dell'Avvento di Babbo Natale con i regali preparati dagli elfi e caricati sulla slitta (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Ventiquattro caselline da scoprire giorno dopo giorno, in attesa del giorno in cui arriverà Babbo Natale. Gli elfi sono al lavoro per completare tutti i giocattoli richiesti dai bambini. Si è fatta sera e alla luce della lanterna (che funziona veramente) i regali arrivano dallo scivolo, vengono impacchettati e caricati sulla slitta con la renna. Potete divertirvi a scoprire, ogni giorno, i regali che gli elfi stanno preparando. Questo Calendario dell'Avvento è consigliato per tutti i bambini dai 4 anni in su.

Puoi comprarlo su Amazon a 20,46 €

Lego Friends Calendario dell'Avvento

Calendario dell'Avvento Lego Friends Il calendario dell'Avvento Lego Friends con tante decorazioni per l'albero di Natale e la casa (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Quest'anno il Calendario dell'Avvento Lego Friends vi permetterà di fare il conto alla rovescia fino a Natale costruendo tante decorazione per l'albero di Natale o per la casa. Troverete cose festive da creare e decorazioni per rappresentare ciascuna delle 5 amiche di Heartlake City. Il Calendario dell'Avvento Lego Friends include la mini-doll di Babbo Natale e 4 animali. Tra i vari regali nascosti nelle 24 caselline, troverete un albero di Natale, un bastoncino di zucchero, un omino di marzapane e tante altre belle sorprese.

Puoi comprarlo su Amazon a 25,86 €

Calendario dell'avvento, novità 2018

Ogni anno sono sempre tante le novità per quanto riguarda il calendario dell'avvento per bambini. Se ne trovano sempre di ogni genere. Spesso sono legati ai cartoni animati o ai programmi e ai personaggi più amati dai bambini. Ed allora per fare la scelta giusta, basta cercare quello che piace di più ai nostro bambini. Vediamo qualche altra proposta interessante sui calendari dell'avvento per il 2018.

Lego Star Wars Calendario dell'Avvento

Calendario dell'Avvento Lego Star Wars Il calendario dell'Avvento Lego Star Wars per tutti gli appassionati della saga (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Per tutti gli appassionati della saga di Star Wars, ecco il calendario dell'Avvento che vi permetterà di partire per un galattico viaggio di divertimento natalizio. Dietro le 24 porticine troverete infatti una stellare collezione di minifigure, astronavi, veicoli Lego e tanto altro ancora. Aperte tutte le caselline, potrete poi divertirvi a creare scene nel deserto e sul pianeta ghiacciato. Il Calendario dell’Avvento Lego Star Wars contiene 5 minifigure e 3 personaggi (Rose, Rowan, il Generale Merrick, Droide da battaglia, Death Trooper, Rathtar, Soldato di sicurezza Guavian e un droide IG-88). I modelli di veicoli e astronavi includono invece un Landspeeder, la Arrowhead, Fighter Tank della Repubblica, Starfighter di Naboo, Twin-Pod Cloud Car, Starfighter del Generale Grievous, Cannone blaster, Starfighter Jedi Delta-7, Imperial Troop Transport, TIE Fighter, AT-ACT, Zeta Class Cargo Shuttle e una Speeder Bike imperiale. Ed infine le armi includono una pistola blaster, 3 fucili blaster, 2 blaster e una spada laser. Pronti a combattere tra le stelle?

Puoi comprarlo su Amazon a € 27,38

Calendario dell'Avvento ScienceX

Calendario dell'Avvento ScienceX Il calendario dell'Avvento con gli esperimenti scientifici: 24 giorni per salvare Babbo Natale (fonte: Photo Courtesy | Ravensburger)

Un Calendario dell'Avvento a metà tra ricerche scientifiche ed indagini per salvare Babbo Natale. Sono infatti solo 24 i giorni disponibili per salvare il caro vecchino che porta i regali ai bambini. Ogni giorno i bambini troveranno un indizio per le loro indagini e la loro attesa aumenterà con la lettura dell'intrigante e sorprendente "Libro delle indagini". Pronti a ricevere il distintivo dell'investigatore? Potrete vivere un percorso pieno di sorprese, scoprire come utilizzare gli indizi e come risolvere un vero e proprio caso investigativo!

Puoi comprarlo su Ibs a partire da € 19,69

Calendario dell'Avvento Regala la Magia Topolino e i suoi amici Disney Store

Calendario dell'Avvento Disney Il Calendario dell'Avvento Disney per vivere la magia del Natale insieme a Topolino e a tutti i suoi amici (fonte: Photo Courtesy | Disney Store)

Quando si pensa al Natale, non può mancare il mondo Disney. Ecco allora il Calendario dell'Avvento che permette di vivere la magia del Natale insieme a Topolino e a tutti i suoi amici. Un Calendario dell'Avvento a forma di albero, che si distingue per i suoi 25 cassettini, dove nascondere piccoli pensieri per i nostri bambini. Uno al giorno fino a Natale. Su ogni cassettino è rappresentato uno dei personaggi Disney più amati dai bambini, in versione natalizia.

Puoi acquistarlo nei Disney Store a € 25,00

Calendario dell'avvento con sorprese

Il Calendario dell'Avvento deve essere pieno di sorprese. Che siano dolci oppure giochi, l'importante è che riescano a sorprendere i nostri bambini in attesa del Natale. Potete cercare i calendari già pieni di sorprese oppure calendari da riempire come preferite, in base a quello che piace di più ai bambini. Ecco allora altre proposte per voi.

Calendario dell'Avvento Lol Surprise

Calendario dell'Avvento Lol Surprise Il Calendario dell'Avvento Lol Surprise, le bamboline più amate dai bambini (fonte: Photo Courtesy | eBay)

Tra i giochi più amati del momento delle bambine ci sono sicuramente le Lol Surprise. Bamboline a sorpresa che piacciono veramente a tutti. Ed allora non può mancare il Calendario dell'Avvento Lol Surprise. In questo calendario le bambine troveranno 24 CARTE piene con sorprese Lol, un'esclusiva bambola Lol e 23 capi e accessori per divertirsi.

Puoi acquistarlo su eBay a € 49,90

Calendario dell'Avvento Trenino Natalizio di Babbo Natale in Legno 24 Cassetti

Calendario dell'Avvento Trenino di Babbo Natale in legno Un calendario dell'Avvento in legno con il trenino di Babbo Natale e tanti cassettini dove nascondere le sorprese (fonte: Photo Courtesy | eBay)

Per tutte le mamme ed i papà che preferiscono scegliere personalmente le sorprese da inserire nel Calendario dell'Avvento, ecco una bella idea. Il calendario in legno con il trenino natalizio di Babbo Natale e 24 cassettini dove inserire quello che si preferisce. Il calendario è realizzato in legno di altissima qualità. Il paesaggio natalizio sopra i cassettini è veramente molto suggestivo.



Puoi comprarlo su eBay a € 29,90

Calendario dell'Avvento Babbo Natale Gigante con 24 tasche

Calendario dell'Avvento Babbo Natale Calendario dell'Avvento Babbo Natale Gigante con 24 tasche per dolci e sorprese (fonte: Photo Courtesy | ebay)

Ecco un'altra idea per un Calendario dell'Avvento da riempire. Un bellissimo calendario a forma di Babbo Natale, con 24 tasche dove inserire i piccoli doni. Il calendario è realizzato in feltro ed è alto 110 cm. In alto, attaccato al cappello di Babbo Natale, c'è un pratico cordoncino che permette di attaccare il calendario al muro.

Puoi acquistarlo su eBay a € 9,90

Cosa mettere nel calendario dell'avvento per bambini

Cosa è meglio mettere nel calendario dell'avvento per i bambini? Sicuramente dipende anche dall'età. Quando sono troppo piccoli e sempre meglio evitare caramelle o dolci. Ed in ogni caso è bene non esagerare mai con i dolci. In alternativa si possono mettere piccoli giochini. Se non volete acquistare un calendario dell'avvento con le sorprese già pronto, potete optare per un calendario da riempire. In questo modo potrete nascondere un piccolo pensiero che piacerà sicuramente al vostro bimbo.

Piccole bamboline o macchinine, figurine, adesivi, colori, decorazioni da appendere all'albero di Natale, elastici o mollettine. E tutto quello che piace di più ai vostri piccoli. Magari potete scegliere 2 o 3 giorni "speciali" in cui inserire un regalo più grande. E poi negli altri giorni metterete dei piccoli pensierini. Ricordatevi infatti che devono essere sempre piccoli doni. Poi i regali più grandi arriveranno a Natale!

Calendario dell'Avvento fai da te

Invece di comprarlo, volete realizzare il calendario dell'avvento da sole? Per le appassionate di fai da te, sono veramente tante le idee per preparare il calendario. Potete usare il feltro o la yuta per fare dei sacchettini, comprare una piccola cassettiera e poi decorarla come preferite. I tutorial sono veramente molti su come realizzare calendari dell'avvento fai da te. Qualche esempio? Ecco il video tutorial su come fare un calendario dell'avvento con ramo o il video tutorial su come fare un calendario dell'avvento a forma di albero di Natale. Ed anche il racconto di una mamma su come ha realizzato un calendario fai da te per spiegare al figlio il significato dell'avvento.

