Bambini alla scoperta dei dinosauri

Come può un genitore incentivare la passione dei propri figli per i dinosauri, magari riscoprendo un amore per la paleontologia che appassionava anche lui da bambino?

Bambini e dinosauri

Dove avventurarsi per seguire le orme dei grandi giganti del passato, tra resti fossili, cartoni animati e ricostruzioni a grandezza naturale? Molti bambini hanno la passione per la paleontologia, e come dei novelli ricercatori vorrebbero munirsi di cappello a larghe falde, piccone giocattolo e scalpello creando una serie di buche nel giardino sperando di poter recuperare un grande osso di dinosauro da mostrare agli amici. Come può un genitore incentivare la passione dei propri figli, magari riscoprendo un amore per la paleontologia che appassionava anche lui da bambino? Proviamo ad approfondire il legame tra bambini e dinosauri, proponendovi anche eventi, parchi a tema, mostre, film e altre occasioni per consolidare questa passione nei nostri figli.

Perché ai bambini piacciono i dinosauri

Non c'è alcun dubbio che i dinosauri esercitino sui bambini un fascino davvero particolare. Ma per quale motivo? Alcuni psicologie studiosi hanno provato a rispondere. Ad esempio Massimo Ammanniti Ammanniti, che insegna psicopatologia dello sviluppo, spiega a "La repubblica" che

nel mondo infantile, quel mondo che viene riflettuto nelle favole, i personaggi pericolosi sono sempre presenti, popolano costantemente la fantasia. In passato, i mostri erano la strega, il mago, l'orco, personaggi tutti fortemente immaginari e legati a una cultura e a una società molto attraversate dalla superstizione e dalla magia. Il fatto nuovo è la maggiore informazione biologica ed evoluzionistica della nostra società, che rende le creature fantastiche del passato non più accettabili e credibili come simboli di violenza e di pericolo. Etologia e biologia oggi segnano la cultura di tutti, a qualunque livello. In pratica, la maggiore informazione modifica i mostri, e porta alla ribalta nuove figure, quali appunto i dinosauri

Mentre secondo Alessandro Carpana, paleontologo di fama mondiale, a conquistare per primi l’immaginazione dei bambini sono i dinosauri più grandi, magari i più feroci, grazie anche al fatto che spesso i libri per i più giovani affrontano l’argomento da un punto di vista “fantasioso”: Tyrannosaurus e colleghi vengono visti come creature assetate di sangue, perennemente in cerca di qualche povero erbivoro.

Cartoni animati a tema dinosauri

Da guardarsi comodamente seduti sul divano di casa come non menzionare il cartone che Dea Kids ha realizzato in onore dei giganti del passato: “Il treno dei dinosauri” non è un semplice cartone animato ben congegnato e divertente, ma permette ai più piccoli di prendere famigliarità con le varie ere preistoriche, spaziando tra giurassico, triassico e cretaceo incontrando sempre nuovi personaggi appartenenti alle diverse specie. I vostri bimbi impareranno cosa mangia un dinosauro carnivoro e cosa uno erbivoro, quali erano gli esemplari più grandi e come si spostavano per fuggire dai predatori, il tutto corredato dalle “lezioni” di un paleontologo che offre ai più piccoli dei semplici spunti su come riconoscere un dinosauro, come erano le sue orme e come si sono formati i fossili durante le varie epoche.

Ai più grandicelli è possibile poi proporre cartoni animati più lunghi, come “La valle incantata” oppure “Dinosauri” della Walt Disney.

Parchi a tema dinosauri in Italia e nel mondo

Oltre a poster, libri sull’argomento e cartoni animati dedicati al magico mondo dei dinosauri, per i bimbi più grandicelli è possibile “rivivere” sul campo la grandiosità degli animali preistorici. In tutta Italia sono dislocati parchi naturalistici a tema dove in mezzo a prati all’inglese e vecchi cipressi si possono scorgere Triceratopi, Tirannosauri e Pterodattili realizzati a grandezza naturale per la gioia dei più piccini e perché no, anche di qualche genitore appassionato di paleontologia.

In provincia di Verona, a due passi dallo stupendo Lago di Garda c’è il parco Natura viva, dove oltre agli animali liberi, leoni, tigri, giraffe, orsi e chi più ne ha più ne metta c’è un’intera area dedicata ai dinosauri.

A Rivolta d’Adda , a pochi minuti da Milano, esiste un intero parco a tema il “Parco della Preistoria” dove percorrendo una comoda stradina in mezzo alla boscaglia si possono incontrare i giganti del passato e le ricostruzione di alcuni uomini primitivi. Un piccolo stand contiene alcuni diorami dove viene illustrato come lavora un paleontologo, come si realizza uno scavo e come si riporta alla luce un fossile.

Ma esistono anche delle aree dedicate ai dinosauri all'interno dei alcuni dei parchi divertimento più famosi d'Italia: allo Zoomarine, ad esempio, all'interno dell'attrazione L'Era dei Dinosauri, si potranno incontrare riproduzioni, alcune in grado anche di muoversi ed emettere versi, insieme ad una guida, mentre a Mirabilandia c'è Dinoland, con riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale e tante attrazioni. E all'interno di Etnaland, c'è anche il "parco della preistoria" con riproduzioni a grandezza naturale di 23 esemplari di dinosauri.

Se invece non amate le ricostruzioni in plastica e cemento, ma preferite piccoli fossili originali, il posto migliore dove recarvi è la località di Bolca, Capitale mondiale dei fossili dell’Era terziaria, dove potrete visitare il grande museo paleontologico, dove sono conservati un gran numero di fossili: piante, pesci, trilobiti che i sedimenti e il tempo hanno trasformato in fossili la cui pietrosa bellezza lascia talvolta senza fiato. I percorsi sono fruibili anche dai più piccoli grazie alla possibilità di seguire itinerari a loro dedicati con attività didattiche pensate per far divertire anche i piccoli paleontologi più esigenti.

E quali sono i parchi a tema più belli nel mondo?

Jurassic Park Discovery Centre, Universal Studios, Orlando, USA : dove si trovano gli esemplari di Jurassic Park a partire dal temibile T-rex.

: dove si trovano gli esemplari di Jurassic Park a partire dal temibile T-rex. Dinosaur Park, Münchehagen, Germania : 220 enormi dinosauri ricostruiti a grandezza naturale e tutta una sezione dedicata alle tracce di dinosauri veri.

: 220 enormi dinosauri ricostruiti a grandezza naturale e tutta una sezione dedicata alle tracce di dinosauri veri. Natural History Museum, Londra: troviamo fossili enormi e ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri, ma anche giganteschi dinosauri in movimento.

Eventi a tema dinosauri

A Milano fino al 3 febbraio 2019 c'è DINOSAUR INVASION , un indimenticabile percorso a ritroso nel tempo fino all’Era Mesozoica, in cui i dinosauri dominavano il mondo. Oltre 30 esemplari di dinosauro a dimensione naturale saranno esposti presso la suggestiva location della Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 ottobre 2018.

fino al 3 febbraio 2019 c'è , un indimenticabile percorso a ritroso nel tempo fino all’Era Mesozoica, in cui i dinosauri dominavano il mondo. Oltre 30 esemplari di dinosauro a dimensione naturale saranno esposti presso la suggestiva location della Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 ottobre 2018. Nella Oasi degli Astroni di Agnano , a Napoli, c'è la mostra Dinosauri in Carne ed ossa: con 30 dinosauri in carne e ossa seminati lungo un percorso immerso nella natura incontaminata dell'oasi WWF.

, a Napoli, c'è la mostra Dinosauri in Carne ed ossa: con 30 dinosauri in carne e ossa seminati lungo un percorso immerso nella natura incontaminata dell'oasi WWF. Il Parco Nord Milano ospita la mostra Ritorno al Giurassico. Può contenere tracce di dinosauri, ideata e curata da Associazione Idea e Coolture. La mostra è un progetto di edutainment, in tre sale, sulla biodiversità e sull’evoluzione del territorio e della vita sulla terra, che catapulterà il visitatore a contatto con animali vivi grazie a laboratori interattivi, app e molto altro.

Film a tema dinosauri

Ecco una selezione di film adatti ai bambini che hanno come protagonisti proprio i dinosauri:

A spasso con i dinosauri

Baby - Il segreto della leggenda perduta

Dino e la macchina del tempo

Dinosauri

Doraemon - The movie: Il dinosauro di Nobita

Doraemon nel paese preistorico

Doraemon: Nobita to ryū no kishi

L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri

Il pianeta dei dinosauri (film)

Scooby-Doo! La leggenda del Fantosauro

Transformers 4 - L'era dell'estinzione

Il viaggio di Arlo

E ovviamente non possiamo dimenticare i film della serie Jurassic World indicati per i bambini più grandi.

Giocattoli a tema dinosauri

Che gioco regalare ad un bambino appassionato di dinosauri? Ecco qualche idea shopping:

Set Playmobil Dino: ce ne sono di vari tipi come questo Campo Base e T-Rex

T-Rex tirannosauro rex su larga scala di dinosauri blocchi di mattoni, 2 blocchi giocattolo di dinosauro:

Puzzle dei dinosauri

LEGO Creator – Dinosaur: Tirannosauro 3-in-1 dotato di luminosi occhi arancioni con articolazioni e testa snodabili e bocca apribile con denti appuntiti

Attaccastacca Dinosauri con tanti stickers a tema da spostare come si preferisce per creare ambientazioni diverse

