Tutto su Babbo Natale: video, canzoni e notizie sulla sua casa in Lapponia

fotogallery zoom iStock

gpt native-top-foglia-ros-0

Su PianetaMamma tante risorse per scoprire Babbo Natale: dai video ai disegni, dalle canzoni alle foto, fino alle notizie sulla sua casa. Come scrivere la letterina a Babbo Natale e come farsi rispondere

Babbo Natale

La figura di Babbo Natale è da ormai anni la più amata dai bambini, che aspettano il suo arrivo, carico di regali sulla sua slitta trainata da renne volanti, e sperano che abbia esaudito i desideri chiesti nella letterina. E Babbo Natale più di ogni altro personaggio fantastico, stimola nei bambini sentimenti anche contrastanti: il suo misterioso e magico passaggio nelle nostre case la sera di Natale provoca un misto di paura ed entusiasmo nel cuore dei bimbi, una miscela di emozioni che verrà ricordata per tutta la vita.

Questo articolo è dedicato a tutti i bambini e ai loro genitori, per scoprire Babbo Natale attraverso video, notizie ed immagini.

Babbo Natale ha una casetta di legno immersa nei boschi innevati alla quale è annesso un grande laboratorio dove i suoi aiutanti elfi si occupano di preparare i pacchi dono e tutto il necessario per la sera di Natale.

Il villaggio di Babbo Natale esiste, si trova a Rovaniemi, in Finlandia, in mezzo alla Lapponia. In questa magica cittadina Natale dura tutto l'anno ed è possibile vivere l'autentica magia natalizia con eventi, allestimenti ed atmosfere decisamente uniche al mondo.

Insieme ai piccoli elfi, le renne sono le amiche di Babbo Natale. Sono renne volanti davvero magiche che hanno il compito di trasportare la slitta in giro per il mondo, raggiungendo in una sola notte i cieli di Paesi tanto lontani tra loro.

Tutti questi elementi, magici e suggestivi, possono essere utilizzati anche per raccontare ai bambini la storia di Babbo Natale. Un racconto da fare a voce sommessa, la sera che fa freddo e ci si stringe tutti sul divano sotto una coperta morbida e rassicurante.

gpt native-middle-foglia-ros-0

Non tutti i bambini hanno la fortuna di poter incontrare Babbo Natale nel suo paese di origine. Il nostro simpatico "vecchietto" vestito di rosso ha pensato di farsi vedere anche in Italia nei villaggi e case sparse nel nostro Paese.

La più famosa è la casa a Montecatini Terme, un luogo dove i grandi possono rilassarsi tra fanghi termali e acque sulfuree, mentre i bambini proveranno l'emozione di incontrare Santa Claus nel villaggio degli Elfi. Per saperne di più -> Casa di Babbo Natale

un luogo dove i grandi possono rilassarsi tra fanghi termali e acque sulfuree, mentre i bambini proveranno l'emozione di incontrare Santa Claus nel villaggio degli Elfi. Per saperne di più -> Casa di Babbo Natale Babbo Natale ha aperto anche quest'anno la sua residenza a Chianciano Terme: un'intera città dedicata al Natale aperta dal 23 novembre 2019. Il Paese di Babbo Natale vero e proprio sorgerà nel fiabesco Parco Acqua Santa : un regno magico immerso nella natura con tante attrazioni. I bambini potranno vivere l'emozione del Natale toccando da vicino la fabbrica dei sogni del Natale e potranno incontrare Santa Claus nella sua la baita dove consegnare personalmente la letterina. Per saperne di più -> Paese di Babbo Natale a Chianciano Terme

vero e proprio sorgerà nel fiabesco : un regno magico immerso nella natura con tante attrazioni. I bambini potranno vivere l'emozione del Natale toccando da vicino la fabbrica dei sogni del Natale e dove consegnare personalmente la letterina. Per saperne di più -> Paese di Babbo Natale a Chianciano Terme Anche in Valtellina, luogo magico durante le feste natalizie, è possibile incontrare Babbo Natale: A Sondrio e Albosaggia per due giornate: il 9 e 10 dicembre, la Località Paradiso, nel comune di Albosaggia si trasforma. Sono previsti più di 1000 espositori per i mercatini di Natale e i bambini potranno incontrare Babbo Natale a bordo della sua slitta e consegnargli la loro letterina con i regali desiderati.

Cosa fare se il bambino comincia a dubitare dell'esistenza di Babbo Natale? Ci sono alcuni trucchetti e stratagemmi che possiamo usare per convincere i bambini più sospettosi che Babbo Natale esiste e per mantenere la magia ancora per un anno. Qualche esempio?

Mettere latte e biscotti accanto all'albero di Natale la sera della vigilia e poi organizzarsi per far trovare piattino e tazza vuoti;

accanto all'albero di Natale la sera della vigilia e poi organizzarsi per far trovare piattino e tazza vuoti; fare in modo che i bambini spiino l'arrivo di Babbo Natale : attenzione perché anche i più piccoli sono scaltri e dubbiosi e scoprirebbero subito che dietro la barba finta si nasconde lo zio Nicola. Quindi meglio creare un incontro misterioso, magari una figura con il vestito rosso che si aggira dietro una porta a vetri, oppure un babbo natale da spiare da dietro una porta;

: attenzione perché anche i più piccoli sono scaltri e dubbiosi e scoprirebbero subito che dietro la barba finta si nasconde lo zio Nicola. Quindi meglio creare un incontro misterioso, magari una figura con il vestito rosso che si aggira dietro una porta a vetri, oppure un babbo natale da spiare da dietro una porta; lasciare delle tracce: ad esempio possiamo lasciare abbandonato il cappello di Babbo natale in giardino o sul terrazzo

Guardare dei video natalizi insieme ai nostri bambini è un divertente passatempo e un modo per scoprire cose nuove e originali. E Babbo Natale è senza dubbio il personaggio preferito dai piccoli.

Un'intervista esclusiva a Babbo Natale, raggiunto nella sua calda casetta in Lapponia - VIDEO

Babbo Natale arriva a casa di Peppa Pig - VIDEO

Santa Claus arriva in un villaggio innevato - VIDEO

Canzoni di Babbo Natale per bambino

Tante le canzoni dedicate a Babbo Natale, vi proponiamo:

Babbo Natale sei una star di Gabriella Marolda - VIDEO

Babbo Natale giù per il camino - VIDEO

Le renne di Babbo Natale di Mela Music - VIDEO

Alla scoperta di Babbo Natale, un classico ormai entrato nelle nostre case, nonché sigla di un celebre cartone animato

Realizzare una playlist con le più celebri e suggestive canzoni natalizie è facile grazie a YouTube e alle app che permettono di sentire la musica. Ecco qualche idea per creare una colonna sonora del Natale:

Din, Don, Dan: una delle tante canzoni in tema natalizio cantate dal coro dell'Antoniano durante lo Zecchino D'Oro - VIDEO e TESTO

una delle tante canzoni in tema natalizio cantate dal coro dell'Antoniano durante lo Zecchino D'Oro - VIDEO e TESTO Una app per ascoltare con i bambini tutte le canzoni di Natale, disponibile per tutti i dispositivi

Oh Happy day: un canto gospel diventato uno dei più famosi e tradizionali canti di Natale - VIDEO tratto dal divertente film Sister Act

È proprio all'ufficio di Rovaniemi che arrivano milioni di letterine destinate a Babbo Natale ogni anno. Scrivere la lettera a Babbo Natale è una tradizione ormai radicata che si tramanda di generazione in generazione e rappresenta un momento carico di emozione ed aspettativa per i più piccoli. Spesso le lettere a Babbo Natale contengono richieste di giocattoli e regali, qualche volta sono molto divertenti (la fantasia e la sincerità dei bambini sono disarmanti), altre volte sono sorprendenti. In questa gallery tanti modelli di letterina a Babbo Natale da stampare e far scrivere ai bambini.

Vogliamo emozionare i nostri bambini facendo in modo che ricevano nella cassetta della posta una letterina scritta e firmata da Babbo Natale in persona? In rete possiamo trovare parecchi siti che offrono gratuitamente dei modelli di letterine di Babbo Natale. Possiamo scegliere il modello che preferiamo e stamparlo per poi farlo arrivare direttamente a casa dopo averlo spedito.

Ogni anno anche Poste Italiane si organizza per rispondere alle letterine che i bambini hanno spedito a Babbo Natale. Laddove troveranno l'indirizzo del mittente gli addetti risponderanno con una missiva che contiene anche alcuni gadget.

E possiamo anche scaricare una nuova App che permetterà ai nostri bambini di parlare con Babbo Natale: si tratta del "Il Babbo Natale parlante".

Può capitare a tutti i genitori prima o poi: un uomo travestito da Babbo Natale si avvicina al nostro bambino per farsi scattare una foto e nostro figlio comincia a piangere disperatamente. Oppure organizziamo con dovizia di particolari e dettagli l'arrivo di Babbo Natale a casa nostra e invece di emozionarsi e divertirsi il bambino si innervosisce e dice di avere paura. Perché accade? Come spiega la psicologa a partire dai sei mesi di età, il bambino sviluppa alcune paure come quella dell’estraneo e l’angoscia di separazione. Ma anche i più grandicelli possono essere intimiditi dalla presenza di una figura quasi magica che è sempre stata considerata invisibile e quasi proibita.

Immagini di Babbo Natale

Babbo Natale è certamente una delle icone principali del Natale, possiamo trovare tantissime immagini e fotografie che lo ritraggono nel suo villaggio, con i suoi elfi, mentre consegna i regali o si riposa davanti al caminetto acceso. Basta fare una ricerca su Google inserendo le parole Immagini e Babbo Natale per avere a disposizione tantissime foto e disegni del nostro amato Babbo Natale.

I bambini si divertono a colorare tantissimi disegni in tema natalizio in questo periodo e tra i disegni da stampare e colorare non può mancare Babbo Natale. Nella gallery di disegni dedicati a Babbo Natale vi proponiamo tanti disegni tra cui scegliere, come quelli che raffigurano Babbo Natale mentre lascia i regali, canta, scende dal camino e molto altro oppure tanti disegni di Babbo Natale sulla sua slitta.

Cartoni con Babbo Natale

Nel periodo di Natale molte emittenti televisive ripropongono le serie TV animate che vedono il simpatico personaggio di Babbo Natale:

L'apprendista Babbo Natale : una serie TV animata di produzione francese che è stata trasmessa anche nel nostro Paese da Rai YOYO. Racconta la storia di di un bambino di 8 anni a cui viene offerto di diventare il nuovo Babbo Natale – VIDEO

: una serie TV animata di produzione francese che è stata trasmessa anche nel nostro Paese da Rai YOYO. Racconta la storia di di un bambino di 8 anni a cui viene offerto di diventare il nuovo Babbo Natale – VIDEO La notte di Natale , con Babbo Natale e i suoi elfi assoluti protagonisti. Un classico Disney del 1939 – VIDEO

, con Babbo Natale e i suoi elfi assoluti protagonisti. Un classico Disney del 1939 – VIDEO Alla scoperta di Babbo Natale: un vero classico degli anni Ottanta. Un anime giapponese prodotto nel 1984 e tratto da un soggetto originale per bambini di Yoshiyaki Yoshida - VIDEO

Naturalmente anche i più amati cartoni animati per bambini, da Peppa Pig, ai Teen Titans Go, producono degli episodi speciali natalizi che vengono messi in onda durante le vacanze.

Film su Babbo Natale

I film dedicati a Babbo Natale sono davvero tanti e c'è vasta scelta per trascorrere le sere di dicembre accoccolati sul divano guardando film in tema.

Topolino, Strepitoso Natale : un film d'animazione Disney in diversi episodi molto amato dai bambini. In un episodio Qui, Quo, Qua decidono di andare fino alla casa di Babbo Natale.

: un film d'animazione Disney in diversi episodi molto amato dai bambini. In un episodio Qui, Quo, Qua decidono di andare fino alla casa di Babbo Natale. Miracolo nella 34ª strada: famosissimo film uscito nel 1994, un remake dell'ancora più celebre Il miracolo della 34ª strada del 1947 diretto da George Seaton

famosissimo film uscito nel 1994, un remake dell'ancora più celebre Il miracolo della 34ª strada del 1947 diretto da George Seaton La storia di Babbo Natale (Santa Claus: The Movie): un film del 1985 diretto da Jeannot Szwarc con Dudley Moore nei panni di un elfo.

(Santa Claus: The Movie): un film del 1985 diretto da Jeannot Szwarc con Dudley Moore nei panni di un elfo. Santa Clause (The Santa Clause), un film del 1994 diretto da John Pasquin nel quale Tim Allen è costretto suo malgrado a vestire i panni di Babbo Natale;

(The Santa Clause), un film del 1994 diretto da John Pasquin nel quale Tim Allen è costretto suo malgrado a vestire i panni di Babbo Natale; Che fine ha fatto Santa Claus? Un film del 2002 diretto da Michael Lembeck, sequel del film Santa Clause del 1994

Un film del 2002 diretto da Michael Lembeck, sequel del film Santa Clause del 1994 Il figlio di Babbo Natale (Arthur Christmas) è un film d'animazione del 2011 diretto da Sarah Smith, nel quale le sorti del Natale sono affidate al figlio di Babbo Natale

(Arthur Christmas) è un film d'animazione del 2011 diretto da Sarah Smith, nel quale le sorti del Natale sono affidate al figlio di Babbo Natale Il segreto di Babbo Natale: un film d'animazione del 2013 che racconta di come un piccolo e buffo elfo salvò il Natale.

Giochi con Babbo Natale

Su Internet possiamo metterci in cerca di giochi e semplici videogiochi in tema natalizio. Ecco qualche suggerimento:

Giochi Babbo Natale: una app che permette ai bimbi di cimentarsi in tanti videogame diversi ispirati al Natale

Babbo Natale e la Coca Cola

Quando Santa Claus è diventato Babbo Natale? L'immagine che noi associamo per tradizione a Babbo Natale, con la folta barba bianca, il giubbotto rosso, la cintura e il sacco pieno di regali nasce con la pubblicità della Coca Cola e prima ancora dalla matita del vignettista Thomas Nast. La figura di Babbo Natale, così come la conosciamo noi, con la giubba rossa, la pelliccia, la barba e la cintura nera, è nata insieme alla pubblicità della Coca Cola.

Come si legge sul sito aziendale:

Quando il vignettista della Guerra Civile Thomas Nast disegnò Babbo Natale per Harper’s Weekly nel 1862, era una figura piccola simile a un elfo, accorso in aiuto dell'Unione. Nast ha continuato a disegnare Babbo Natale per 30 anni, cambiando il colore del suo mantello da quello marrone a quello rosso che tutti oggi conosciamo. Nel 1930, l'artista Fred Mizen disegnò un Babbo Natale in un grande magazzino che beveva una bottiglia di Coca-Cola in mezzo alla folla. Nel 1931 l'azienda commissionò al disegnatore del Michigan Haddon Sundblom delle illustrazioni pubblicitarie con protagonista Babbo Natale, un vero Babbo Natale, non un uomo vestito da Babbo Natale. Sundblom si ispirò alla poesia di Clement Clark Moore del 1822 "La visita di San Nicola". La descrizione di San Nicola fatta da Moore evocava quell'immagine piacevole, accogliente, paffuta e umana del Babbo Natale che tutti conosciamo.

All'inizio era san Nicola (santa Claus), un greco nato intorno al 280 d.C. che diventò vescovo di Mira. Nicola era cristiano e come altri venne perseguitato fino al 313, quando Costantino emanò l’Editto di Milano che autorizzava il culto. A Nicola vengono attribuiti tantissimi miracoli, alcuni dei quali hanno come protagonisti proprio dei bambini. Per questa ragione il culto verso san Nicola si diffuse in tutta la comunità cristiana e si usava fare dei regali ai bambini il 6 dicembre, giorno di san Nicola. In effetti ancora oggi in diversi Paesi i regali vengono dati proprio il 6 dicembre. Dopo che la Riforma protestante ebbe abolito il culto verso i santi, l'attenzione venne spostata su una figura a metà strada tra un folletto e un personaggio magico che portava i regali.

/var/www/orion/src/Orion/FrontendBundle/Resources/views/Templates/pianetamamma/advblocks/adv-block-pm-natale.html.php