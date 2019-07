Consigli di lettura: i libri per bambini estate 2019

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

Libri per bambini estate 2019: i nostri consigli di lettura per bimbi di tutte le età

Libri per bambini estate 2019

Ogni anno alla fine della scuola e alla vigilia delle vacanze estive io e i miei bambini abbiamo l'abitudine di andare il libreria per comprare i libri per l'estate. Peschiamo sia dai grandi classici della letteratura per l'infanzia che tra le ultime novità in libreria. E allora vogliamo proporvi la nostra selezione di libri per bambini estate 2019, cercando di fare una scelta in base ai gusti e all'età dei nostri figli.

Per i bimbi che amano le creature del mare

I Mari e gli Oceani. Sollevando le oltre 50 linguette di questo libro i bambini potranno scoprire le straordinarie creature che abitano il mare sollevando le 50 linguette di questo libro ricco di bellissime illustrazioni. Dai 5 anni.

I mari e gli oceani. Ediz. a colori Usborne I mari e gli oceani. Ediz. a colori Usborne di Matthew Oldman (Autore), J. Newland (Illustratore), F. Albini (Traduttore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

E per chi ama il mare e vuole saperne di più vi proponiamo anche Oceano di Hélène Druvert. In queste pagine i piccoli lettori scopriranno come nasce un’onda, quale forma hanno le fumarole nere che si trovano negli abissi e molte altre cose. Dagli 8 anni

Oceano. Tagli e animazioni per esplorare il mondo marino Oceano. Tagli e animazioni per esplorare il mondo marino di Emmanuelle Grundmann (Autore), H. Druvert (Illustratore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

Per i bimbi che amano fare i giochi di enigmistica

Giochi e passatempi con la natura. Con pagine piene di giochini enigmistici, quiz, disegni da completare e colorare e particolari da trovare questo libro è un ottimo stimolo per allenare la mente durante l'estate e imparare cose nuove. Dai 6 anni

La natura. Giochi e passatempi La natura. Giochi e passatempi di Emily Bone (Autore), N. Hues (Illustratore), S. Hardy (Illustratore), C. Attia (Illustratore), B. Fitzgerald (Illustratore), E. Gatti (Traduttore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

Giochi di logica e matematica: per i piccoli cervelloni che amano confrontarsi con i numeri questo libro è perfetto. Dagli 8 anni.

giochi di logica e matematica Giunti Editore giochi di logica e matematica Giunti Editore di Emanuele Del Medico (Autore), Elvira Marinelli (Autore), L. Aldegheri (Illustratore), L. Toffaletti (Illustratore) (fonte: Promo Material | mondadori)

Per i bimbi che amano esplorare

Abbasso la noia all'aperto: un libro pieno di idee per non annoiarsi mai all’aria aperta. Tanti consigli su come imparare a riconoscere gli alberi, leggere le cartine, osservare la natura e tanto altro. Dai 7 anni

All'aperto. Abbasso la noia! All'aperto. Abbasso la noia! di James Maclaine (Autore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

Per i bimbi che hanno lo sguardo al cielo

Guarda il cielo! di José Ramón Alonso. Se i vostri figli hanno sete di conoscenza e vi pongono domande sullo spazio e i pianeti questo libro è perfetto. Troveranno le risposte a tutte le loro curiosità. Dai 7 anni

Guarda il cielo Stem Edizioni Guarda il cielo di José Ramón Alonso (Autore), B. Barbero-Gil (Illustratore), E. Rolla (Traduttore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

Per i bimbi che amano i draghi

Come addestrare un drago di Cressida Cowell. La famosa serie cinematografica Dragon Trainer è ispirata a questo libro che vale la pena di leggere per immergersi nel mondo del giovane Hiccup, alle prese con un drago difficile da addestrare. Dai 9 anni.

come addestrare un drago come addestrare un drago di Cressida Cowell (Autore), S. Arzola (Traduttore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

Per i bimbi che amano i cani

Abbaiare stanca di Daniel Pennac. Per i piccoli che vivono con il loro cagnolino un rapporto totalizzante e simbiotico consigliamo questo classico di Pennac che riesce a calarsi nell'anima del Cane per raccontarci cosa prova e ci insegna anche molto degli esseri umani. Dai 10 anni

Abbaiare stanca di Daniel Pennac Abbaiare stanca di Daniel Pennac, C. Ghigliano (Illustratore), C. Palomba (Traduttore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

Per i bambini che vogliono scoprire i “libri veri”

Zanna Bianca di Jack London. Ho dato questa definizione perché mio figlio di 10 anni dopo aver finito Zanna Bianca, che aveva letto dietro sua espressa richiesta, ha dichiarato che era stato strano perché era come se avesse letto per la prima volta un vero libro. Se volete proporre ai bambini la lettura di un classico l'estate è certamente il momento giusto perché la mente è più libera da pensieri ed impegni scolastici e al tempo stesso c'è il desiderio di riempire spazi vuoti e noiosi. Dai 10 anni

zanna bianca di jack london (autore), d. sapienza (a cura di) zanna bianca di jack london (autore), d. sapienza (a cura di) (fonte: Promo Material | mondadori)

Per i bimbi un po' monelli

Per le stesse ragioni per le quali vi ho proposto Zanna Bianca penso a Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain. Tom è un ragazzino vivace, furbo e irrequieto e passa il tempo a combinarne di tutti i colori facendo impazzire la zia Polly: fugge di casa per fare il pirata, si finge annegato per essere spettatore al proprio funerale, diventa involontario testimone di un assassinio, trova un tesoro vero. Mio figlio l'ha letto tutto d'un fiato. Dai 10 anni

le avventure di tom sawyer le avventure di tom sawyer di Cressida Cowell (Autore), S. Arzola (Traduttore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

Per i bimbi che vogliono ridere

Diario di Una Schiappa, una vacanza da panico. Questo volume della famosissima serie umoristica di Jeff Kinney è uscito da pochi mesi. Stavolta Greg è costretto a partire con la famiglia per una vacanza in un'isola tropicale. Da 11 anni

Diario di una schiappa. Una vacanza da panico Diario di una schiappa. Una vacanza da panico di Jeff Kinney (Autore), R. Bernascone (Traduttore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

Per i bimbi che amano risolvere i misteri

Nancy Drew e il mistero dell’orologio di Carolyn Keene. L'ultimo libro di una serie di ben 170 volumi che vedono protagonista Nancy Drew, detective in erba e figlia di un famoso avvocato. In questa storia la giovane investigatrice deve risolvere un complicato caso di furto, eredità e testamenti. Dai 12 anni

Nancy Drew e il mistero dell'orologio Nancy Drew e il mistero dell'orologio di Carolyn Keene (Autore), M. Piemonte (Traduttore) (fonte: Promo Material | Mondadori)

gpt inread-bambino-0